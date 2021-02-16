В Петербурге в реабилитации после COVID-19 нуждаются почти 15 тысяч человек. Ожидается открытие новых отделений в стационарах

В Петербурге недостаточно возможностей для восстановительного лечения пациентов, перенесших ковид. Пока мощность отделений постковидной реабилитации в городе - чуть более 600 коек. А нуждаются в помощи порядка 15 тысяч человек, причем, почти полторы тысячи из них - в стационарной. Власти рассказали об открытии новых отделений в стационарах.

По данным врачебных комиссий Петербурга, сейчас в восстановительном лечении после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются 14816 пациентов, почти 1400 из них требуется реабилитация в стационарах.

"Сегодня общая мощность отделений постковидной реабилитации в Петербурге - 322 койки. Также порядка 300 коек открыты в пансионате «Восток-6» для работающих петербуржцев", - сообщили в четверг в Смольном и заверили, что объемы медицинской реабилитаци будут скорректированы с учетом потребностей.

Отделения постковидной реабилитации в ближайшее время будут развернуты в Николаевской больнице в Петергофе, в НМИЦ им.Алмазова и в Александровской больнице.

Кроме того, реабилитация организована в 42 поликлиниках во всех районах Петербурга. За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение 1089 пациентов и амбулаторно – 1850.

С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 10000 пациентов, из них в стационарных условиях – более 3000. В мае 2020 года в Петербурге открылись первые койки реабилитации при больнице №40. Позже на восстановительное лечение стали принимать отделения медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн, больницы № 2, Мариинской больницы, а также Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г.А.Альбрехта.