В Петербурге около 1,2 тысячи женщин во время беременности заразились коронавирусом. Восемь погибли

В прошлом году около 1,2 тысячи беременных петербурженок заразились коронавирусом. По словам главного акушера-гинеколога Петербурга профессора Виталия Беженаря, большинство будущих мам болели ковидом легко, но для восьми из них болезнь закончилась трагически, они погибли. Как отметил специалист, умершие женщины страдали сопутствующими соматическими заболеваниями.

В Петербурге с начала пандемии около 1 200 беременных и рожениц заболели ковидом. Первый случай заражения коронавирусом у беременной был зарегистрирован 30 марта 2020 года. Об этом сообщил журналистам сегодня, 2 марта, Виталий Беженарь, главный внештатный акушер-гинеколог комздрава, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова.

- Специфическая особенность COVID-19 во время беременности, о которой мы знали и которая подтвердилась на нашем опыте, - женщины, как правило, переносят эту инфекцию в легкой форме, - сказал Виталий Беженарь.

По словам специалиста, в средне-тяжелой и тяжелой формах COVID-19 перенесли 1,6% заболевших беременных.

- Это женщины, которым потребовалась реанимация, искусственная вентиляция легких. Главной проблемой при оказании им помощи было ограничение наших возможностей по введению ряда противовирусных препаратов, которые противопоказаны во время беременности, - сказал врач.

За год 8 беременных и родивших женщин врачам спасти не удалось.

- Недавно Минздрав подводил итоги по всей стране, и Петербург, несмотря на высокие показатели заболеваемости, по летальности не в передовиках и не в отстающих. Мы занимаем средние позиции. Но 8 женщин во время беременности и в послеродовом периоде погибли, - сказал главный акушер-гинеколог города.

По словам врача, анализ этих смертельных случаев показал, что в группы риска по тяжелому течению инфекции во время беременности входят женщины, состояние которых отягощено соматическими заболеваниями. "Беременность плюс инфекция в этих случаях сказались фатально", - сказал врач.

Напомним, в начале декабря 2020 года сообщалось о более 800 заболевших беременных и рожениц в Петербурге и пяти смертях.

© Доктор Питер