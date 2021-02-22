Во Флориде крокодилу сделали операцию, чтобы достать кроссовок из желудка

Нильский крокодил по имени Анукет выздоравливает после хирургического удаления кроссовка из желудка. Обувь потерял посетитель зоопарка, в котором живет гигантская рептилия. "Переваривался" башмак почти три месяца, но безуспешно. Крокодилице понадобилась помощь ветеринаров.

Подробно об операции, которую сделали крокодилу, рассказали врачи ветеринарного колледжа Университета Флориды.

"Трехметровая Анукет поступила к нам в клинику в феврале. Несчастное животное страдало из-за кроссовка, который попал ей в желудок еще в декабре, и глубоко застрял в нем. Обувь потерял один из посетителей парка аллигаторов во Флориде. Были свидетели, которые видели, что Анукет проглотила упавший кроссовок, "выплюнула" и заглотила снова", - написали ветеринары в Facebook.

Сначала врачи решили продвинуть кроссовок вверх из желудка в пищевод крокодила, не разрезая рептилию. Анукет усыпили, один из врачей просунул руку в ее пасть и попытался достать ботинок, но у него не получилось. Кроссовок глубоко застрял в желудке.

Спас Анукет ветеринарный хирург Адам Биджицкий. Он выполнил гастротомию - такую операцию, которую делают и людям, чтобы удалить инородные тела, проглоченные случайно или образовавшиеся в желудке, если извлечь их эндоскопическом методом не удается.

После ночевки в ветеринарной клинике Анукет вернулась домой и с тех пор восстанавливается в привычных условиях. Работники зоопарка сказали, что они счастливы, что их подопечная чувствует себя хорошо.