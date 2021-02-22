В Британии родилась необычная двойня. Один ребенок младше другого на три недели

Ребекка забеременела в начале прошлого года, буквально на пороге пандемии, когда ковид только добрался до Европы.
"УЗИ на седьмой неделе показало, что у нас двойняшки, но один плод явно крупнее другого. Тогда мы узнали о феномене суперфетации и нашем случае», - рассказала она изданию Mirror.
Суперфетация - оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности, в результате в матке женщины развиваются два плода, возраст которых различен. На сегодняшний день зарегистрировано лишь 14 подобных случаев в мире.
Ребекка вспоминает, что ее беременность была очень волнительным временем. Некоторые доктора были уверены в маловероятности суперфетации и предполагали, что второй ребенок разивается медленнее из-за генетических проблем.
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В сентябре, на 33 неделе беременности, Ребекке сделали кесарево сечение.
Двойняшки появились на свет 17 сентября. Ной весил 2 кг, а Розали - чуть больше килограмма. Дети провели первые две с половиной недели своих жизней в разлуке в разных клиниках. Перед Рождеством Розали с детьми выписали домой.
Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, растут и крепнут, а их мама документирует, как развиваются Ной и Розали, и рассказывает о редком феномене на своей странице в Instagram.