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Фонтанка.ру
Акушерство

В Британии родилась необычная двойня. Один ребенок младше другого на три недели

10:10, 22.02.2021   / 0 комментариев ↓
Британка Ребекка Робертсон узнала, что ожидает двойняшек, но была потрясена тем, что один младше другого на три недели. Этот феномен описан в медицине и называется суперфетация. Ранее в мире было зарегистрировано лишь 13 подобных случаев.

https://www.instagram.com/roberts.supertwins/
https://www.instagram.com/roberts.supertwins/

Ребекка забеременела в начале прошлого года, буквально на пороге пандемии, когда ковид только добрался до Европы.
"УЗИ на седьмой неделе показало, что у нас двойняшки, но один плод явно крупнее другого. Тогда мы узнали о феномене суперфетации и нашем случае», - рассказала она изданию Mirror.

Суперфетация - оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности, в результате в матке женщины развиваются два плода, возраст которых различен. На сегодняшний день зарегистрировано лишь 14 подобных случаев в мире.

Ребекка вспоминает, что ее беременность была очень волнительным временем. Некоторые доктора были уверены в маловероятности  суперфетации и предполагали, что второй ребенок разивается медленнее из-за генетических проблем.

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В сентябре, на 33 неделе беременности, Ребекке сделали кесарево сечение.
Двойняшки появились на свет 17 сентября. Ной весил 2 кг, а Розали  - чуть больше килограмма. Дети провели первые две с половиной недели своих жизней в разлуке в разных клиниках. Перед Рождеством Розали с детьми выписали домой.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, растут и крепнут, а их мама документирует, как развиваются Ной и Розали, и рассказывает о редком феномене на своей странице в Instagram.

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Публикация от Rare Special Twins (@roberts.supertwins)

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