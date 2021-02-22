В Британии родилась необычная двойня. Один ребенок младше другого на три недели

Британка Ребекка Робертсон узнала, что ожидает двойняшек, но была потрясена тем, что один младше другого на три недели. Этот феномен описан в медицине и называется суперфетация. Ранее в мире было зарегистрировано лишь 13 подобных случаев.

Ребекка забеременела в начале прошлого года, буквально на пороге пандемии, когда ковид только добрался до Европы.

"УЗИ на седьмой неделе показало, что у нас двойняшки, но один плод явно крупнее другого. Тогда мы узнали о феномене суперфетации и нашем случае», - рассказала она изданию Mirror.

Суперфетация - оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности, в результате в матке женщины развиваются два плода, возраст которых различен. На сегодняшний день зарегистрировано лишь 14 подобных случаев в мире.

Ребекка вспоминает, что ее беременность была очень волнительным временем. Некоторые доктора были уверены в маловероятности суперфетации и предполагали, что второй ребенок разивается медленнее из-за генетических проблем.

В сентябре, на 33 неделе беременности, Ребекке сделали кесарево сечение.

Двойняшки появились на свет 17 сентября. Ной весил 2 кг, а Розали - чуть больше килограмма. Дети провели первые две с половиной недели своих жизней в разлуке в разных клиниках. Перед Рождеством Розали с детьми выписали домой.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, растут и крепнут, а их мама документирует, как развиваются Ной и Розали, и рассказывает о редком феномене на своей странице в Instagram.