23-летняя женщина "родила" 10 детей за год. Их выносили суррогатные матери

У 56-летнего Галипа и 23-летней Кристины Озтюрк одиннадцать детей, десять из которых рождены суррогатными матерями. Появились малыши на свет в течение одного года. Самому старшему - 10 месяцев, младшему - несколько недель. Почему семья из Грузии приняла такое необычное решение и не собирается останавливаться.

Кристине 23 года, ее мужу - турку по происхождению, 56. Галип Озтюрк - миллионер, владелец недвижимости. Познакомились они, когда москвичка Кристина приехала отдыхать на море в грузинский Батуми со своей маленькой дочкой. Галип намного старше Кристины и имел своих взрослых детей, но не возражал против большой семьи. Изначально Кристина готовилась рожать ребенка каждый год, однако быстро поняла, что ее собственных репродуктивных возможостей недостаточно. Детей пара хотела много и сразу, поэтому решила воспользоваться услугами суррогатных матерей, пишет издание Daily Mail.

Первый биологический ребенок Кристины и Галипа - Мустафа - родился 10 марта 2020 года, позже на свет появились еще девять братьев и сестер. Марьям - 17 апреля, близнецы Алиса и Айрин - 19 апреля, Мехмет - 21 августа, Локман - 10 ноября и совсем недавно Оливия - 16 января 2021 года.

Каждая выношенная беременность суррогатной мамы обошлась семье примерно в 10 тысяч долларов.

Многодетная 23-летняя мать уверяет, что старается проводить как можно больше времени со своей большой семьей и не полагается только на нянь. Кристина утверждает, что сама ухаживает за детьми, кормит, гуляет, следит за их режимом дня и даже ведет дневник, в котором записывает все подробности жизни каждого малыша - что съели, как сходили в туалет, много ли плакали и какие изменения произошли с телом.

- Я не знаю, сколько будет у нас детей, но мы не планируем останавливаться на 10, - заявила Кристина. Она не исключает, что родит ребенка сама, но на данный момент это "непрактично" с таким количеством малышей на руках.

В Грузии официально разрешено суррогатное материнство с 1997 года. Условия только два - пара должна быть гетеросексуальна и жената. По законам страны, рожденный ребенок автоматически переходит к людям, предоставившим генетический материал для зачатия, а суррогатная мать не имеет на него никаких прав. В качестве сурмам могут выступать лишь молодые женщины, у которых уже была хотя бы одна беременность и отсутствуют вредные привычки. Потенциальные суррогатные мамы обязательно общаются с психологом, чтобы справиться с отказом от ребенка после его рождения.

В России сейчас бурно обсуждается новый проект закона об ограничениях суррогатного материнства. Право воспользоваться услугами сурмам хотят оставить только мужчинам и женщинам в возрасте от 25 до 55 лет, состоящим в официальном браке не менее года.

Это касается только россиян и имеющих вид на жительство в России - иностранцам допуск к таким услугам хотят полностью закрыть.

Под полный запрет может попасть и реклама суррогатного материнства. Помимо этого, предлагают полностью запретить любых коммерческих посредников в этой сфере.