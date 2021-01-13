В FDA допустили, что пульсоксиметр может "выбирать" пациента по цвету кожи и лака для ногтей. От этого зависит точность результата

В FDA допустили, что пульсоксиметр может "выбирать" пациента по цвету кожи и лака для ногтей. От этого зависит точность результата10:00, 21.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предупредило, что точность результата на пульсоксиметре может зависеть от цвета кожи человека. Так, у темнокожих пациентов прибор часто показывает недостоверный результат.
FDA допустило, что пульсоксиметры могут выдавать ложный результат из-за расовой принадлежности пациента. Ранее об этом заявляли исследователи из Мичиганского университета, результат опубликован в New England Journal of Medicine.
Как выяснили ученые, у чернокожих пациентов в три раза чаще, чем у белокожих, обнаруживали скрытую гипоксемию (понижение содержания кислорода в крови - Прим. ред.), которую не удавалось определить с помощью пульсоксиметра - прибор показывал, что сатурация в норме. В эксперименте приняли участие 1 050 афроамериканцев.
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В FDA согласились, что цвет кожи действительно может влиять на точность прибора, чтобы это выяснить, необходимо провести ряд исследований. На показания пульсоксиметра также могут влиять плохая циркуляция крови, толщина, пигментация и температура кожи, курение и лак на ногтях.
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© Доктор Питер
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