Европейцы легче переносят болезнь. Ученые обнаружили связь между смертностью от COVID-19 и расовой принадлежностью

Исследователи из Лондона установили, что коронавирус имеет "расовую избирательность". Представители негроидной расы чаще других нуждались в подключении к ИВЛ, самая высокая смертность зафиксирована у пациентов монголоидной расы. Европеоидная раса оказалась самой стойкой по отношению к новой инфекции.

Учёные из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследование, в ходе которого выявили, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open.

Эксперты проанализировали данные 1 737 пациентов старше 16 лет, у каждого была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Все пациенты проходили лечение в больнице в период с 1 января по 13 мая 2020 года. 538 человек были выходцами из Азии (31%), 340 пациентов (20%) имели темный цвет кожи, а 707 человек (40%) - были представители европеоидной расы.

Ученые установили, что пациенты с коронавирусом из этнических меньшинств были моложе. Пациенты из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем белокожие пациенты, а пациенты с темным цветом кожи — в 1,8 раз чаще, нежели белые.

Кроме того, по сравнению с европеоидной расой, смертность у монголоидной расы была в 1,5 раз выше, а у пациентов негроидной расы - в 1,3 раза. Кроме того, у азиатов и пациентов с темным цветом кожи риск оказаться на ИВЛ был на 50-80% больше, чем у пациентов со светлой кожей того же возраста.

Доктор Йизе Ван, преподаватель в университете королевы Марии и специалист фонда Barts Health отметил, что представители негроидной и монголоидной рас были значительно моложе и тяжелее переносили болезнь, чем пациенты европеоидной расы.