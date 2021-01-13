«Спросите пульмонолога»: Стоит ли бояться ночного снижения сатурации у заболевшего COVID-19?

Эффективна ли закалка горла мороженым и фруктовым льдом для профилактики коронавирусной инфекции? Могут ли муколитики и отхаркивающие средства защитить от проникновения вируса в легкие и развития осложнений? И надо ли бояться во время болезни ночного снижения сатурации крови? Петербургские пульмонологи ответили на вопросы читателей «Доктора Питера».

С начала года заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится около отметки в 3 тысячи новых случаев в день. В суточной летальной коронавирусной статистике город тоже остается в лидерах, иногда лишь уступая первенство Москве. Горожане болеют и ищут ответы на свои вопросы - «Доктор Питер» дает возможность задать их ведущим врачам в рубрике «Спросите пульмонолога», открытой еще летом прошлого года. Вопросы поступают разные - врачей спрашивают о мерах профилактики болезни и осложнений, правилах измерения сатурации крови, показаниях к госпитализации, а также просят помочь прочитать результаты компьютерной томографии и рентген-исследования. Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем часть ответов на вопросы читателей, которые были заданы врачам перед Новым годом и на каникулах.

- Заразилась от мужа перед Новым годом. Слышала, что для предупреждения проникновения коронавируса из верхних дыхательных путей в нижние нужно принимать бромгексин - якобы он садится на те же рецепторы, что и коронавирус, и не "оставляет" ему места, чтобы зацепиться в легких. Мы с мужем с первых дней проявления болезни у него принимали этот бромгексин плюс АСС. У меня - ХОБЛ (хронический бронхит). В легких все булькало и клокотало, так что врач поликлиники решила, что у меня обострение бронхита. Но ни у меня, ни у мужа не опускалась за время болезни сатурация ниже 97. Даже КТ делать не стали. У меня и температура не поднималась выше 37,5. Правда, мы принимали еще и другие препараты, но интересует вот что: нас уберегло от развития осложнений то, что мы сразу начали принимать бромгексин и АСС?

- Информация о бромгексине, который «садится на те же рецепторы, что и коронавирус», не имеет ничего общего с действительностью. Не исключено, что бромгексин и АСС как симптоматические препараты способствовали вашему выздоровлению. Более вероятно, однако, что течение COVID-19 у вас, как и у большинства людей, просто оказалось нетяжёлым. Фоновые заболевания органов дыхания прогноз инфекции, конечно, не улучшают, но среди других факторов риска они не стоят на первом месте.

Профессиональный интерес вызывает, скорее, «ХОБЛ (хронический бронхит)». Заочно трудно судить, каким именно обструктивным заболеванием вы страдаете, но должен подчеркнуть, что ХОБЛ и хронический бронхит - это не одно и то же. Рекомендую вам по мере выздоровления обратиться к пульмонологу, чтобы уточнить диагноз и необходимое лечение.

- Недавно писали о пользе закалки горла для профилактики вирусных и бактериальных инфекций, в том числе коронавируса. Речь шла о рассасывании маленьких льдинок из фруктового сока. Некоторые говорят о пользе мороженого для поднятия местного иммунитета слизистых. Такая закалка горла действительно может как-то защитить от частых ОРВИ, коронавирусной инфекции?

- Спору нет, закаливание и, более широко, здоровый образ жизни повышают сопротивляемость организма инфекциям. Предложение использовать для этого если не фруктовый лёд, то мороженое довольно старо. С более традиционными методами (обливание холодной водой и т.п.) такой подход никто всерьёз не сравнивал. Честно говоря, я несколько скептически смотрю на то, что пара кубиков льда в день могут что-либо изменить, но не вижу и очевидных оснований полностью отвергать здесь возможность положительного эффекта.

Следует затронуть ещё одну позицию. Мы сплошь и рядом необоснованно списываем наше нездоровье на иммунитет, а стремление «стимулировать» последний превращается иногда в навязчивую идею. Вместе с тем, в ряде случаев «частые ОРВИ» представляют собой совсем другие заболевания, например, обострения сезонной аллергии. Кроме того, частые - это сколько? Когда человек живёт в крупном городе, работает в коллективе, где не принято сидеть на больничном по поводу ОРЗ и носить маски, он неизбежно будет заболевать повторно. Если же говорить о COVID-19 и гриппе, не стоит забывать, наряду со средствами индивидуальной защиты, ещё и о необходимости вакцинации.

- Женщина, 63 года, ишемическая болезнь сердца 1 ст., высокий холестерин, немного лишний вес (5-7 кг). COVID-19, 24 день болезни, 14 дней назад нормализовалась температура, до этого 10 дней была от 37,7 до 38,4. По КТ 25% поражения, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония на 10-й день болезни. Сатурацию измеряем с 11 дня болезни, "плавала" от 93 (ночь) до 98 (день). На 5 день болезни мерил врач было 99. (…) Сейчас сатурация днем 95-96. Выше никак - даже с гимнастикой. Ночью падает до 94. Субъективно одышки нет, легкое подкашливание, потливость только ночью, других симптомов нет. (..) Снижение сатурации, что это - ухудшение пневмонии? Растет поражение? (…) Очень боимся ночного снижения, когда человек себя не контролирует и не может своевременно принять меры. Сон на животе может предотвратить ночное снижение сатурации или это не работает? (...) Показан ли при легком кашле прием АЦЦ, чем его облегчить? Назначенный 10 дней мы принимали (400 мг/сутки) - закончили, а можно ли его принимать дальше или он уже неэффективен и требует замены?

- Опасаться ночной десатурации при дневном уровне даже 95-96% особых оснований нет, по крайней мере, в ситуации с COVID-19, начавшейся месяц назад (я не рассматриваю здесь другие причины снижения показателя, например, из-за синдрома обструктивного апноэ сна). (…) При условии, что кашель лёгкий и малопродуктивный, убедительных оснований для приёма отхаркивающих средств нет. Сухой кашель иногда является поводом для применения противокашлевых препаратов (омнитус). Эффективность различных отхаркивающих лекарств доказательными методами никто не сравнивал. Хотя механизм их действия отличается, результат в большинстве случаев оказывается сопоставимым. В случае необходимости и хорошей переносимости (в частности, нет жалоб на изжогу) АЦЦ можно принимать годами. Суточная доза для взрослого человека, как правило, 600 мг в сутки.

- Мне 63 года, болею COVID-19 с 10 декабря (симптомы), 16-го был положительный мазок, повторный мазок от 30 декабря опять положительный! Прошло 20 дней, а он по-прежнему внутри! Хотя Минздрав говорит брать мазки на 10-14-й день, значит, вирус уже должен исчезнуть к этому сроку. Делала КТ через неделю от начала болезни, 25-30 % пневмония, болела тяжело, неделю была температура около 38 - 38,5, потом упала до нормальной и даже низкой 35,6 - 36,1. Все симптомы ушли, самочувствие в норме, чуть повышен фибриноген, сатурация от 96 и выше. (…) Почему вирус держится в организме так долго (с 10 по 30 декабря - это как минимум 20 дней)? Я боюсь, что он продолжает разрушать организм - дает осложнение на сердце (был приступ стенокардии). (…) Если все проблемы и осложнения вызываются вирусом, значит, пока он есть в организме, пневмония не может вылечиться/регрессировать и другие органы вирус тоже разрушает?

- Описание заболевания в вашем случае соответствует течению COVID-19 средней степени тяжести, а не тяжёлому. Именно поэтому ваше самочувствие улучшилось сравнительно (подчёркиваю - сравнительно) быстро. Вы ошибочно полагаете, что «вирус должен исчезнуть» к 10 - 14 дню от начала болезни. Так происходит у большинства пациентов, но у некоторых возбудитель продолжает циркулировать в организме дольше. С другой стороны, особенностью COVID-19 является то обстоятельство, что симптомы, вызванные SARS-CoV-2, могут сохраняться и после его полной элиминации. Учитывая, что с 30 декабря прошло уже полторы недели, а с 10 декабря - месяц, вам следует просто выполнить мазок ещё раз (точнее, два раза с интервалом не менее суток). Это, кстати, позволит понять, так ли вам нужно продолжать соблюдать режим изоляции. (…) Присутствие вируса в организме не означает катастрофических последствий с «разрушением органов» во всех случаях - COVID-19 гораздо чаще протекает в лёгкой или даже в бессимптомной форме. Пневмония может начать регрессировать ещё до полной элиминации возбудителя. Наконец, если вирус и выявлялся у вас 30 декабря, очередной мазок, всего скорее, окажется отрицательным.

© Доктор Питер