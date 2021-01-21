Инфекционист объяснил, какие тесты нужны для проверки иммунитета после заболевания ковидом, а какие – после прививки

Чтобы посмотреть титр защитных антител IgG в крови после антиковидной прививки и после перенесенной болезни, нужно выбрать правильное тестирование. Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие тест-системы подойдут для проверки иммунитета после COVID-19, а какие – после вакцинации.

У переболевших COVID-19 и у привитых могут вырабатываться разные антитела IgG к коронавирусной инфекции.

«В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов (от англ. antibody generator – «производитель антител»). Самые «сильные» с точки зрения ответа иммунной системы человека – нуклеокапсидный (N - nucleocapside) и спайковый (S - spike) антигены. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований. Наличие в организме антител класса IgG к каждому из этих антигенов — показатель перенесенной инфекции COVID-19. К каждому из антигенов вырабатывается свой, специфичный тип иммуноглобулинов G», - пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро - Сибирь» Андрей Поздняков.

Так, у части пациентов после болезни при последующем обследовании обнаруживаются только антитела к спайковому антигену, у других пациентов – к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену.

«Почему так происходит? Иммунная система разных людей может избирательно реагировать выработкой антител на антигены SARS-CoV-2. Наличие специфических антител класса IgG в любом случае является маркером приобретенного иммунитета к данной инфекции. Независимо от того, к какому из антигенов (S или N) имеются антитела», - говорит инфекционист.

По словам врача, сейчас большинство существующих и разрабатываемых вакцин от COVID-19 в качестве антигена–мишени, вводимого в организм, используют спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него и начинают вырабатываться антитела. Поэтому, по словам Андрея Позднякова, для проверки иммунитета после прививки надо сдавать тест на антитела к спайковому (S) антигену - IgG к S-антигену. До вакцинации, если хочешь проверить приобретенный иммунитет после болезни или узнать, болел ты или нет, лучше сдавать анализ на IgG к обоим антигенам (N и S).

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