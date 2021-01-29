Академик Шляхто: Отсутствие антител не лишает человека иммунитета к коронавирусу

По словам Евгения Шляхто, тестирование на антитела не очень информативно, поскольку иммунитет к инфекции формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови.
- Наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета. Он формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют, - сказал академик журналистам сегодня, 29 января.
Читайте также: "Антитела не возникают из ниоткуда". Инфекционист рассказал, почему снижение уровня антител к коронавирусу не говорит о потере защиты
По словам главы Центра им. Алмазова, пока неизвестно, как долго антиковидная прививка сможет защищать человека от болезни.
- Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только 2-3 месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года, - сказал Евгений Шляхто.
Читайте также: Российский врач-иммунолог объяснил, почему у привитых от COVID-19 может вообще не выработаться антител к новому коронавирусу
© Доктор Питер