Академик Шляхто: Отсутствие антител не лишает человека иммунитета к коронавирусу

Отсутствие антител в крови к коронавирусу не говорит о том, что у человека нет иммунитета к этой инфекции. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ им. Алмазова, академик Евгений Шляхто. По его словам, даже после вакцинации у некоторых не вырабатывается условно высокий титр защитных антител, но они при этом не болеют.

По словам Евгения Шляхто, тестирование на антитела не очень информативно, поскольку иммунитет к инфекции формируется не только за счет иммуноглобулинов G в крови.

- Наличие или отсутствие антител не говорит об отсутствии иммунитета. Он формируется за счет разных классов антител. Мы сейчас больше говорим про IgG, но есть и IgA, которые также формируют иммунитет, есть клеточный иммунитет. Поэтому этот вопрос не до конца ясен. Мы сегодня видим, что ряд людей, которым вводили вакцину, не вырабатывают высокий титр антител, но в то же время не болеют, - сказал академик журналистам сегодня, 29 января.

По словам главы Центра им. Алмазова, пока неизвестно, как долго антиковидная прививка сможет защищать человека от болезни.

- Никто не знает длительность иммунитета после прививок. Их делают только 2-3 месяца. Будем надеяться, что иммунитет будет продолжаться долго. По крайней мере, очень бы хотелось до года, - сказал Евгений Шляхто.

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