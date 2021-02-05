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Вас ожидает "Лада Ларгус". Для доставки петербуржцев с ковидом из дома на КТ закупили 45 машин

16:11, 09.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Доставлять петербуржцев с СOVID-19 и подозрением на него на КТ легких будут на автомобилях Лада Ларгус. Город для этого закупил 45 специально оборудованных машин, которые распределили по районам города.

Вас ожидает &quot;Лада Ларгус&quot;. Для доставки петербуржцев с ковидом из дома на КТ закупили 45 машин
Фото: Сортировочный КТ-центр в МИБС, ldc.ru

Новый вариант бесплатной доставки амбулаторных пациентов на КТ стартовал сегодня, 9 февраля. Как сообщили в комздраве, в связи с этим такси, которое возило пациентов на компьютерную томографию за счет городского бюджета, заканчивает свою работу.

В новых санитарных машинах оборудована перегородка, которая отделяет пациента от водителя. Но несмотря на это водитель все равно должен будет носить средства индивидуальной защиты.

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Вызвать машину для пациента может лечащий врач, давший направление на исследование, или врач КТ-центра. Для этого им надо позвонить в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи при поликлинике. Комздрав опубликовал список телефонов, по которым можно вызвать санитарную машину в каждом районе:

  1. Адмиралтейский: 242-33-87, 242-33-86;
  2. Василеостровский: 246-55-98;
  3. Выборгский:  8911-188-53-75, 596-04-06, 517-13-26, 517-82-68;
  4. Калининский: 591-20-86, 535-23-34, 573-96-24, 299-62-53, 299-71-22, 246-34-10;
  5. Кировский: 783-56-02, 364-43-73;
  6. Красногвардейский: 222-33-38, 227-64-55, 527-79-59;
  7. Красносельский: 242-34-31 (32), 246-32-50, 417-39-63, 246-05-12 (06);
  8. Колпинский: 469-40-61, 242-34-23, 242-32-24;
  9. Кронштадтский: 311-39-00;
  10. Курортный: 434-77-12;
  11. Московский: 242-34-50, 246-34-42, 246-34-44, 378-50-56;
  12. Невский: 242-34-58, 242-34-59, 362-19-57, 409-71-48, 409-71-49;
  13. Петроградский: 246-34-62;
  14. Петродворцовый: 450-69-39;
  15. Приморский: 341-59-44, 8-906-228-15-59;
  16. Пушкинский: 451-75-52;
  17. Фрунзенский: 246-15-38, 772-38-02, 366-16-95;
  18. Центральный: 764-44-60, 315-21-85.

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Как сообщали в декабре в Смольном, на такси для доставки пациентов на компьютерную томографию было выделено из бюджета почти 70 млн рублей. Заказывать это такси также могли не сами пациенты. а врачи и КТ-центры.

© Доктор Питер

Рубрики: Диагностика, Инфекционные болезни

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