Вас ожидает "Лада Ларгус". Для доставки петербуржцев с ковидом из дома на КТ закупили 45 машин

Доставлять петербуржцев с СOVID-19 и подозрением на него на КТ легких будут на автомобилях Лада Ларгус. Город для этого закупил 45 специально оборудованных машин, которые распределили по районам города.

Новый вариант бесплатной доставки амбулаторных пациентов на КТ стартовал сегодня, 9 февраля. Как сообщили в комздраве, в связи с этим такси, которое возило пациентов на компьютерную томографию за счет городского бюджета, заканчивает свою работу.

В новых санитарных машинах оборудована перегородка, которая отделяет пациента от водителя. Но несмотря на это водитель все равно должен будет носить средства индивидуальной защиты.

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Вызвать машину для пациента может лечащий врач, давший направление на исследование, или врач КТ-центра. Для этого им надо позвонить в диспетчерскую службу отделения скорой медицинской помощи при поликлинике. Комздрав опубликовал список телефонов, по которым можно вызвать санитарную машину в каждом районе:

Адмиралтейский: 242-33-87, 242-33-86; Василеостровский: 246-55-98; Выборгский: 8911-188-53-75, 596-04-06, 517-13-26, 517-82-68; Калининский: 591-20-86, 535-23-34, 573-96-24, 299-62-53, 299-71-22, 246-34-10; Кировский: 783-56-02, 364-43-73; Красногвардейский: 222-33-38, 227-64-55, 527-79-59; Красносельский: 242-34-31 (32), 246-32-50, 417-39-63, 246-05-12 (06); Колпинский: 469-40-61, 242-34-23, 242-32-24; Кронштадтский: 311-39-00; Курортный: 434-77-12; Московский: 242-34-50, 246-34-42, 246-34-44, 378-50-56; Невский: 242-34-58, 242-34-59, 362-19-57, 409-71-48, 409-71-49; Петроградский: 246-34-62; Петродворцовый: 450-69-39; Приморский: 341-59-44, 8-906-228-15-59; Пушкинский: 451-75-52; Фрунзенский: 246-15-38, 772-38-02, 366-16-95; Центральный: 764-44-60, 315-21-85.

Как сообщали в декабре в Смольном, на такси для доставки пациентов на компьютерную томографию было выделено из бюджета почти 70 млн рублей. Заказывать это такси также могли не сами пациенты. а врачи и КТ-центры.

© Доктор Питер