"Отключили" мозг от тела. Российские онкологи опробовали на мозге примата новый метод лечения опухолей

Российские онкологи опробовали на гамадриле новый метод лечения опухолей головы и шеи, который обещает стать научным прорывом. Впервые в мире они выполнили на модели примата изолированную перфузию головного мозга, пораженного опухолью, — пока в опухоль «вливали» концентрированную дозу химиопрепаратов, мозг снабжали кровью отдельно от тела.

Научно-медицинский эксперимент прошел на базе НИИ медицинской приматологии в Сочи. В нем участвовала мультидисциплинарная бригада из 30 специалистов со всей страны — онкологов, нейрохирургов, академиков и директоров НИИ, включая Валерия Парфенова, экс-директора петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам главного онколога Минздрава, главы НМИЦ радиологии Андрея Каприна, за счет особого строения и структуры тканей головного мозга опухоли головы и шеи, к которым в том числе относят глиобластомы, очень сложно поддаются лечению.

- Новый путь подведения химиопрепарата к опухоли методом перфузии (подведение и пропускание крови, кровезамещающих растворов и биологически активных веществ через сосудистую систему органов и тканей — Прим. ред.) может стать прорывным шагом на пути лечения этих коварных заболеваний. Суть метода заключается в том, что во время медицинской манипуляции головной мозг кровоснабжается отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. На этом этапе к органу доставляются концентрированные дозы химиопрепарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа, - сказал академик Андрей Каприн. После того, как токсичность снижается, мозг снова подключается к общей системе кровообращения.

В качестве модели для эксперимента был выбран низший примат — 30-килограммовый самец павиана – гамадрил. Именно этот вид обезьяны называют лабораторным двойником человека - он подходит для проведения исследования новых методик, которые невозможно провести на других животных. По словам директора НИИ медицинской приматологии Сергея Орлова, только на приматах при проведении перфузии головного мозга можно определить насколько препарат действует на когнитивные функции головного мозга. Животных можно обучить определенным навыкам и сравнить их до начала и после эксперимента. Как предполагают специалисты, функция головного мозга не пострадает. Теперь они это проверят по результатам опыта.

Операция прошла 5 февраля и длилась более полутора часов.

- Сейчас мы будем отслеживать состояние нашей модели и надеемся, что результаты этого эксперимента дадут основу для новых научных изысканий и помогут в лечении, в том числе онкологических пациентов с опухолями такой сложной локализации, как головной мозг, - сказал главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян.

По словам российских ученых, на следующем этапе планируется составить дизайн исследования для дальнейшего изучения методики. «Первый шаг уже выполнен, и этот шаг колоссальный!», - говорит Андрей Каприн.

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