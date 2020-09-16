Минздрав: Во время и после ковида может развиться туберкулез

После перенесенной коронавирусной инфекции туберкулез может из латентной (скрытой) формы перейти в активную. Кроме этого, "наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19", говорится в обновленных рекомендациях Минздрава.

Минздрав утвердил 10-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В разделе "Особые группы пациентов" говорится, что у переболевших ковидом пациентов повышен риск развития туберкулеза.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19", - говрится в рекомендациях.

Минздрав также предупредил, что после ковида у пациента латентная (скрытая) форма туберкулеза может перейти в активную. "У пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, в анализах крови отмечается лейкопения и лимфопения, что можно рассматривать как фактор риска перехода латентной туберкулезной инфекции в активную и отнести группу пациентов с COVID-19 к группам рискам, которым требуется не только исключение активного туберкулеза, но и обязательное тестирование на латентную туберкулезную инфекцию во время нахождения в стационаре".

Для выявления туберкулезной инфекции эксперты рекомендуют проводить лабораторные тесты на высвобождение гамма-интерферона, требующих однократного посещения лаборатории. Проводить забор крови можно одновременно для исследования на иммуноглобулины к COVID-19 и для проведения обследования на туберкулез.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у трети населения мира туберкулез протекает в скрытой форме.

© Доктор Питер