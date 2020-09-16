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Главный фтизиатр России: Отличить ковид от туберкулеза сложно даже опытным врачам

18:10, 16.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

У туберкулеза и ковидной пневмонии много общего, из-за чего порой даже врачи не могут быстро поставить диагноз. По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, даже КТ-исследование легких не всегда дает окончательный ответ. Однако у возбудителя туберкулеза есть особенность, которая резко отличает его от коронавируса.

Главный фтизиатр России: Отличить ковид от туберкулеза сложно даже опытным врачам

Как рассказала главный фтизиатр России Ирина Васильева, у COVID-19 и туберкулеза очень много общего. У обеих инфекций одинаковый путь передачи – аэрозольный, то есть при кашле или чихании. Также у них общая мишень – легкие. Похожи и симптомы – слабость, повышение температуры, сухой кашель – по словам врача, туберкулез всегда начинает проявляться сухим кашлем. Даже компьютерная томография легких не всегда дает однозначный ответ на вопрос: "Что это?".

- Дифференцировать (эти инфекции) могут исследования. В первую очередь, компьютерная томография, но и она не дает окончательного ответа. Потому что и при туберкулезе встречаются такие изменения, которые очень похожи на вирусную пневмонию, - сказала специалист. - Поэтому здесь важно тестирование – ПЦР-диагностика, если мы говорим о коронавирусной инфекции, и иммунологические тесты на ковид и туберкулез. Тесты на туберкулез помогут дифференцировать. 

Но у возбудителя туберкулеза – палочки Коха – есть особенность. В отличие от нового коронавируса, который «захватывает» организм стремительно, ей нужно больше времени.

- Микобактерия туберкулеза, или палочка Коха размножается медленно - раз в сутки. Поэтому эпидемия (туберкулеза) раньше развивалась годами, - сказала Ирина Васильева. 

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Весной зарубежные исследователи сделали вывод, что прививка против туберкулеза (БЦЖ) может защитить от заражения коронавирусом. По утверждению авторов публикации, привитые от туберкулеза реже умирают от новой коронавирусной инфекции, потому что вакцинация помогает активнее вырабатывать вещества, защищающие от вирусов. Главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев тогда в разговоре с «Доктором Питером» сказал, что не видит никакой причинно-следственной связи между двумя событиями. В свою очередь, ученый СПбГУ Рауль Гайнетдинов связь все же увидел.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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