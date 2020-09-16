Главный фтизиатр России: Отличить ковид от туберкулеза сложно даже опытным врачам

Главный фтизиатр России: Отличить ковид от туберкулеза сложно даже опытным врачам18:10, 16.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
У туберкулеза и ковидной пневмонии много общего, из-за чего порой даже врачи не могут быстро поставить диагноз. По словам главного внештатного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, даже КТ-исследование легких не всегда дает окончательный ответ. Однако у возбудителя туберкулеза есть особенность, которая резко отличает его от коронавируса.
Как рассказала главный фтизиатр России Ирина Васильева, у COVID-19 и туберкулеза очень много общего. У обеих инфекций одинаковый путь передачи – аэрозольный, то есть при кашле или чихании. Также у них общая мишень – легкие. Похожи и симптомы – слабость, повышение температуры, сухой кашель – по словам врача, туберкулез всегда начинает проявляться сухим кашлем. Даже компьютерная томография легких не всегда дает однозначный ответ на вопрос: "Что это?".
- Дифференцировать (эти инфекции) могут исследования. В первую очередь, компьютерная томография, но и она не дает окончательного ответа. Потому что и при туберкулезе встречаются такие изменения, которые очень похожи на вирусную пневмонию, - сказала специалист. - Поэтому здесь важно тестирование – ПЦР-диагностика, если мы говорим о коронавирусной инфекции, и иммунологические тесты на ковид и туберкулез. Тесты на туберкулез помогут дифференцировать.
Но у возбудителя туберкулеза – палочки Коха – есть особенность. В отличие от нового коронавируса, который «захватывает» организм стремительно, ей нужно больше времени.
- Микобактерия туберкулеза, или палочка Коха размножается медленно - раз в сутки. Поэтому эпидемия (туберкулеза) раньше развивалась годами, - сказала Ирина Васильева.
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