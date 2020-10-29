В Америке увидели, как коронавирус мутирует у людей с подавленным иммунитетом

Ученые провели исследование, в ходе которого выясняли, как коронавирус мутирует в организме человека с подавленным иммунитетом. Эксперимент показал: за 5 месяцев вирус сильно трансформировался, пережив 50 изменений в генетическом коде.

Группа американских ученых в течение 150 дней наблюдала за мутацией нового коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом, пишет издание The Hindu Business Line.

В ходе исследования эксперты установили, что на протяжении 5 месяцев коронавирус пережил множество мутаций. Вирус значительно трансформировался, пройдя через 50 ключевых изменений в генетическом коде. Половина из них касались спайкового белка вируса (с его помощью он присоединяется к клеткам человека). Лишь два процента генетического кода вируса связаны с этим белком. Ученые подчеркивают, что все нынешние мутации коронавируса в Британии, ЮАР, Бразилии были обусловлены именно с изменениями в спайковом белке, после этих мутаций коронавирус становился более заразным.

Эксперты уверены, что если у человека не ослаблена имунная система, то подобные изменения вряд ли могут происходить в его организме. Пациент выздоравливает в среднем за 14 дней, вирус в течение этого времени не успевает мутировать.