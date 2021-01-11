Ученые обещают: Россия может стать первой страной без аллергии на кошек

Уже в 2023 году в России могут начать вакцинацию от аллергии на кошек. Прививать первых добровольцев планируют в 2022 году. Сообщается, что вакцина будет с "положительным побочным эффектом": помимо аллергии на кошек, она сможет защитить от аллергии на собак, морских свинок и крыс. Разработчики сообщают, что она будет защищать и от гепатита В.

Через два года, в 2023-м, в России могут начать вакцинировать от аллергии на кошек, сообщил РИА Новостям профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента. Он, вместе с учеными из Сеченовского университета в этом году планирует скомпоновать вакцину, завершить доклинические испытания и после получения данных по безопасности перейти к клиническим. Летом в 2022 году планируется прививать первых добровольцев.

"С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС", — сказал профессор.

Ученый уверен, что разработка будет эффективной и безопасной. По предварительным прогнозам, человеку нужно будет 5 инъекций, чтобы выработался иммунитет. После этого необходимо прививаться раз в 6 месяцев.

"Наш амбициозный план заключается в том, что после того, как мы сделаем и протестируем терапевтическую вакцину, мы займемся профилактической вакциной. Мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек", — сказал Валента.

Как объяснил Валента, у новой разработки будет "положительный побочный эффект". В вакцине будут молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами на других животных. Поэтому препарат сможет защищать от аллергии на собак и других мелких животных, например, морских свинок и крыс. А также от гепатита В.