Россельхознадзор за год разработает семь новых вакцин для животных,  в том числе, от COVID-19

Семь новых вакцин для профилактики вирусных и бактериальных болезней животных разработают в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ). Как заявил глава ведомства Сергей Данкверт, среди них будет препарат для профилактики COVID-19.

«В 2021 году запланирована разработка семи новых вакцин, в том числе инактивированной сорбированной вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у плотоядных животных, ее готовность намечена на конец января», – рассказал Сергей Данкверт изданию «Ветеринария и жизнь».

. Еще один актуальный для ветеринарного рынка препарат – живая вакцина «Ферарабивак» против бешенства диких плотоядных животных – также будет разработана в 2021 году, сообщил глава Россельхознадзора.

Кроме того, в планах службы создание других востребованных для ветрынка иммунобиологических препаратов:

– вакцины ассоциированной против ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур (мульти), синдрома снижения яйценоскости и метапневмовирусной инфекции инактивированной эмульсионной;

– вакцины ассоциированной против миксоматоза, пастереллеза и вирусной геморрагической болезни кроликов 1-го и 2-го типов;

– вакцины против инфекционного ринита кур инактивированной эмульгированной; – вирусвакцины против классической чумы свиней;

– вакцины ассоциированной против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза КРС инактивированной эмульсионной.

«Учитывая засилье рынка ветеринарных препаратов импортными производителями, одна из задач диверсификации производства ВНИИЗЖ – разработка аналоговых препаратов с увеличением ассортимента выпускаемой продукции и расширением рынков сбыта», – отметил Сергей Данкверт. По его словам, в 2021 году во ВНИИЗЖ планируют выпустить около трех миллиардов доз вакцин.

«Доктор Питер» писал о том, что российские специалисты Федерального центра охраны здоровья животных, подведомственного Россельхознадзору, разрабатывают вакцину от коронавируса для кошек и норок.

Как писал «Доктор Питер», первыми вакцину должны использовать звероводческие фермы. Массовые вспышки коронавируса были зафиксированы на пушных предприятиях в Дании и Голландии в конце 2020 года, в результате зараженных норок уничтожили.

Стоит отметить, что в 2020 году по заданию Россельхознадзора ученые ВНИИЗЖ оперативно разработали тест-систему для выявления возбудителя COVID-19 у животных. Причем эта методика подошла и для выявления следов коронавируса на объектах внешней среды. Например, на упаковке с продуктами. Такие исследования сейчас требует проводить Китай при доставке импортных продуктов питания в страну.

По словам экспертов, кошки и собаки не могут передавать коронавирус человеку. «Кошачий коронавирус не тропен к человеку, не может жить в человеке, а наш не может жить в кошке. Кошачий и собачий коронавирус не может передаваться человеку», - говорила президент Общества ветеринарной диетологии и клинического питания Дарья Федотова.

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