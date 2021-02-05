"Диетическая депрессия": Психолог объяснил, почему здоровая пища может быть опасной

В моду вошли суперфуды, полезные рецепты, еда без усилителей вкуса и прочих добавок. Люди идут "учиться на нутрициологов", а потом раздают советы по питанию и диетам, хотя не имеют медицинского образования, говорит клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко. Врач объяснил, почему лишать себя куска торта, когда очень хочется, - опасно для психического здоровья.

В погоне за стремлением питаться правильно многие оканчивают нутрициологов, а потом начинают раздавать советы в сети. К ним надо относиться очень осторожно, предупреждает клинический психолог, специалист по рациональному питанию Иван Алименко. "Очень модно стало пройти курсы нутрициологов. Это вообще непонятная профессия. Люди без базового медицинского образования, понимания и опыта начинают давать советы по здоровой диете", – пояснил он в интервью радио Sputnik.

Новоявленные нутрициологи активно пропагандируют "суперфуды": семена чиа, ягоды годжи, спирулину, безлактозные и безглютеновые продукты, растительное молоко. Такая пища стоит гораздо дороже, чем привычные нам продукты, а чудес от нее не бывает, говорит Алименко.

"Пользы от этих продуктов очень мало. Если у вас нет специфических аллергических реакций или редких проблем с обменом микроэлементов и витаминов, это лишь продукты с повышенной добавленной стоимостью. Еще одна проблема: на фоне доступности незрелых информационных каналов мы сталкиваемся с развитием так называемой орторексии. Это расстройство пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде: "неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО". В погоне за чем-то идеальным мы можем переплачивать за продукты среднего качества или за продукты, которые по вкусу или составу белков, жиров и углеводов могут ничем не отличаться от обычной еды", – предупредил он.

Пищевые расстройства стали встречаться так же часто, как и специалисты по здоровому питанию. Человек не ест те продукты, которые ему хочется есть. От здоровой пищи он не получает удовольствия, следовательно, зачастую съедает больше, чем нужно.

"Например, люди мечтают о торте, но едят сухофрукты. А они ведь тоже калорийные. И люди на них набирают килограммы, а чувства удовольствия нет, и их преследует ощущение: "Я во всем себя ограничиваю, ничего не позволяю, а толку нет". Опасаясь вкусной еды с добавками и усилителями вкуса, мы обедняем свой рацион, создавая риск диетической депрессии и ограничительного пищевого поведения. Орторексики очень невротизированы за любым столом, в компании, в кафе, им очень сложно социализироваться, они начинают тревожиться, что кто-то ест по-другому. Это создает проблемы адаптации человека", – отметил клинический психолог.