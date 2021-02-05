Российские "домашние" муравьи не так страшны, как американские. Роспотребнадзор предупредил о завозе насекомых, вызывающих дерматиты

Муравьи, которые заводятся в квартирах, домах, магазинах и банях могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты рассказали, как избавиться от вредных насекомых, которые все чаще селятся рядом с человеком.

В российских квартирах, домах, магазинах, банях и других теплых помещениях чаще всего можно встретить рыжего домового муравья. Эти насекомые уже давно поселились рядом с человеком. По словам специалистов Роспотребнадзора, именно этот вид муравьёв считается самым активным "механическим" переносчиком возбудителей инфекционных болезней. Кроме того, потянулись к человеку и другие насекомые. Так, обитающие в природе чёрные садовые муравьи начали заселять одноэтажные дома. Еще один вид – бледноногий садовый муравей - тоже переходит на синантропный образ жизни, то есть начинает селиться рядом с человеком.

"Процесс синантропизации муравьёв происходит постоянно. В результате расширения туристических и торговых связей из регионов с тропическим и субтропическим климатом отмечается случайный завоз других видов муравьёв, например, Linepithema humile (Mayr), Tapinoma melanocephalum (F.) и другие. Огненные муравьи из рода Solenopsis, переселившиеся из Южной Америки в США, вызывают очень сильные дерматиты. Ежегодно в США из-за дерматитов, вызываемых этими муравьями, госпитализируют 100 тыс. человек в год", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как бороться с насекомыми?

Как говорят в Роспотребнадзоре, раньше выпускали средства для борьбы только с рыжими домовыми муравьями, а сейчас появились и для борьбы с другими видами. Специалисты рекомендуют использовать различные типы приманок на основе гидраметилнола, имидаклоприда, хлорпирисофа, буры и смеси борной кислоты с бурой. При этом уничтожаются как рабочие особи, так матки и яйца. Для использования буры и борной кислоты, а также их смеси эксперты советуют жидкие формы приманок. Муравьев легко уничтожить методом опрыскивания специальными аэрозолями путей их передвижения - «дорожек».

Чтобы лучше бороться с этими насекомыми и в принципе защититься от их "пришествия" эксперты советуют чаще мыть свой дом, не оставлять грязную посуду и заполненное мусорное ведро.