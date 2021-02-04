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Образ жизни

Сомнолог обвинил в ночных кошмарах перемены на работе, в жизни и даже в погоде

12:24, 04.02.2021   / 0 комментариев ↓
Резкая смена обстановки, переезд, перепады температуры воздуха не могут стать причинами ночных кошмаров, считает сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Но чаще всего пациента мучают жуткие сны из-за стресса, подчеркнул врач.

pixabay.com
pixabay.com

Любые резкие изменения в жизни человека вынуждают организм включать механизмы адаптации к новым условиям. Ночные кошмары - их распространные последствия, говорит президент Российского общества сомнологов. 

«Доказанный, но не очень известный фактор возникновения кошмаров - любые изменения, которые вынуждают организм адаптироваться. Даже если в целом человек реагирует на эти изменения спокойно. Смена места жительства, карьерные перемены, спонтанное изменение уровня физической нагрузки, даже резкая и сильная смена погоды - все это мобилизует системы адаптации и в какой-то степени системы тревоги. Иногда это может сопровождаться кошмарами», - сказал президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. 

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Но чаще всего причиной ночных кошмаров становится ежедневный стресс. 

«Больше всего на возникновение кошмаров влияет психологическое состояние человека. Ночью мозг перерабатывает информацию, которая была получена днем. «Побочным продуктом» этого процесса являются сновидения. Сны не могут быть мирными и безмятежными, если на протяжении дня человек постоянно стрессует. Так что текущие переживания - самый явный стимул для возникновения кошмаров», - подчеркнул Бузунов.

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