Сладости вместо снотворного: Сомнолог назвал необычный способ для быстрого засыпания

Чтобы быстрее засыпать, за 4 часа до сна желательно съесть что-то сладкое. О таком "вкусном" и необычном способе рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Съедая за 4 часа до сна что-то сладкое, вы, скорей всего, быстро заснете. Об этом способе рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов.

«Было показано, что прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов. Поэтому в целом можно сказать, что сладкое, скорее всего, способствует засыпанию, хотя оно и не очень полезно в других отношениях», - сказал Полуэктов.

Врач отметил, что съедая порцию сладостей позже, например, за 2 часа до сна, аналогичных эффектов не наблюдалось.

«В схеме исследования были приемы высокоуглеводистой пищи за четыре часа до укладывания в постель и за два часа до укладывания в постель. Если ее принимали перед самым сном, то эффект был незаметным, а если за четыре часа - заметным в плане улучшения засыпания», - отметил Полуэктов.