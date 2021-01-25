Пандемия «снизила» объемы заготовки донорской крови в Петербурге. Число желающих поделиться кровью, наоборот, выросло

В пандемийный 2020-й объемы заготовки донорской крови в Петербурге снизились, но не критично — на 3 тысячи литров по сравнению с 2019-м. Однако желающих сдать кровь для пациентов больниц, наоборот, стало больше. Об этом рассказала главврач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина. Почетным донорами России за год стали более 450 петербуржцев.

В 2020 году служба крови Петербурга (в нее входят ГСПК и 11 отделений переливания крови в крупных стационарах города) заготовила 56 литров донорской крови. Это на 3 тысячи литров меньше, чем в 2019 году. По словам главного врача ГСПК Татьяны Засухиной, «снижение незначительное». Связано оно и с периодическим закрытием отделений в больницах на карантин, и с уменьшением собственно потребности в крови в связи с временным закрытием плановой медпомощи, и с приостановкой работы выездных бригад службы в пандемию.

- Сейчас (эпидемиологическая) ситуация улучшается. В связи с этим у нас возобновляется работа наших выездных бригад. Сегодня ряд предприятий и образовательных учреждений согласились их принять, - сказала Татьяна Засухина.

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В то же время число желающих сдать кровь горожан, наоборот, за последний год стало больше. Так, в 2020 году на донацию пришли 49 тысяч петербуржцев, а в 2019-м 48 тысяч. В 2020 году 457 петербуржцев получили звание Почетный донор России против 440 человек в 2019-м (это звание присваивается после 40 донаций), еще 810 горожан стали Почетными донорами Санкт-Петербурга.

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