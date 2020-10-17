Дефицит всех групп и резусов. В Петербурге пациентам больниц не хватает донорской крови

«Донорский светофор» Городской станции переливания крови вновь весь красный. В дефиците все группы и резус-факторы крови. Петербуржцев зовут на помощь пациентам, нуждающимся в переливании крови. Как говорят на ГСПК, доноров будут ждать без записи.

«Городская станция переливания крови испытывает высокую потребность в донорах крови 1-, 1+, 2+, 2-, 3+, 3-, 4+ и 4-!», - сообщили на станции.

Доноров на станции (Московский пр., д. 104) будут ждать по будням с 9 до 13 часов. Записываться не требуется, однако на станции предупреждают, что в здание будут пропускать группами – для соблюдения социальной дистанции. Перед сдачей крови также необходимо соблюдать определенные правила подготовки – с ними можно ознакомиться на сайте ГСПК.

За время пандемии так называемый «донорский светофор» ГСПК редко выглядел иначе, хотя периодически были улучшения - например, с возобновлением выездных дней донора на предприятиях. Как объясняли на станции, в ноябре программу выездов пришлось сократить, поэтому врачи вновь начали проводить донорские субботы.

© Доктор Питер