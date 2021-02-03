В Первом меде будут заготавливать антиковидную плазму от вакцинированных доноров

В ПСПбГМУ им. Павлова начали разрабатывать протокол заготовки плазмы крови от доноров, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил руководитель службы крови медвуза Дмитрий Певцов. По его словам, на такую плазму врачи возлагают большие надежды. На Городской станции переливания крови тоже готовы начать заготовку, но только после соблюдения «юридических условий».

Недавно стало известно, что ВМА им. Кирова проводит исследование эффективности антиковидной плазмы от вакцинированных доноров. В Минобороны уже заявили, что она оказалась более эффективна в лечении пациентов с COVID-19 по сравнению с плазмой переболевших доноров. Начало подобных исследований анонсировали также в Москве. По словам Дмитрия Певцова, руководителя службы крови ПСПбГМУ им. Павлова, в медвузе уже начали готовиться к заготовке такой плазмы.

- Вакцинация только началась и, конечно, мы связываем большие надежды с пулом этих доноров. Мы уже разрабатываем протокол заготовки антиковидной плазмы от вакцинированных. Есть определенные данные, что такая плазма содержит даже большее количество антител, чем плазма переболевших, в том числе вируснейтрализующих. Мы начинаем работу над этим вопросом, - сказал сегодня, 2 февраля, Дмитрий Певцов журналистам.

На Городской станции переливания крови готовы начать заготовку, но ждут юридических оснований. Как напомнила главный врач станции Татьяна Засухина, заготовка антиковидной плазмы от переболевших доноров в мае в городских медучреждениях началась только после выхода методических рекомендаций Минздрава, а также соответствующего распоряжения комздрава и других нормативных документов. Эти условия нужны и для начала работы с заготовкой плазмы от вакцинированных.

- Сегодня и заготовку, и применение проводят в рамках клинических исследований, которые осуществляются по определенному порядку. Безусловно, разработки эти ведутся, но тем не менее, чтобы их начать осуществлять, необходимо соблюсти ряд юридических условий. Если это будет, мы готовы к работе, - ответила Татьяна Засухина.

Что касается плазмы крови от переболевших доноров, то её с мая по 31 декабря 2020 года городские медучреждения (ГСПК, Городская многопрофильная больница № 2 и Городская больница святого Георгия) успели заготовить в общей сложности 710 литров, из которых 97% пришлось на Городскую станцию переливания крови. В федеральной клинике Первого меда заготовили еще примерно 350 литров. По словам специалистов, заготовка продолжается, но потребность в ней понемногу снижается.

- Сейчас у нас имеется достаточный запас (антиковидной плазмы) — на 1 января это было около 400 литров, - сказала главврач ГСПК Татьяна Засухина. - Эпидемия в какой-то части идет на спад, расходование несколько снижается. Тем не менее с 11 января мы по-прежнему заготавливаем плазму, может, чуть в меньших объемах по сравнению с активной заготовкой в октябре-ноябре и особенно в декабре.

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