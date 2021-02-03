В январе в Петербурге почти у каждого второго обнаруживают антитела к коронавирусу

В январе средний суточный показатель положительных тестов на антитела класса G к коронавирусу в Петербурге составил 43,2%, в целом по стране — 46,6%. По сравнению с маем доля положительных тестов в России выросла более чем втрое, сообщает сеть центров лабораторной диагностики «Инвитро».

В январе 2021 года среднее суточное число пациентов сети «Инвитро», получивших положительные результаты тестов на IgG к коронавирусу (говорят о перенесенной болезни и формировании иммунитета) в России составило 46,6%. С мая компания выполнила уже более 1,6 млн тестов на антитела класса G, их выявили в 30% случаев. Для сравнения: за первые две недели тестирования в мае прошлого года доля положительных результатов составляла 13,2% накопительным итогом, в октябре – 20,1%, а к концу ноября превысила 23%.

В Петербурге с мая тест на IgG в этой сети лабораторий сдали более 132 тысяч человек, положительные результаты накопительным итогом получены в 29% случаев. А средний суточный процент положительных результатов за январь составил 43,2%. В Москве при большем количестве сданных анализов (более 350 тысяч) за все время положительным оказался почти каждый пятый — 21,1%. За январь средний суточный процент положительных результатов в столице — 38,4%.

В других городах России среднее суточное число положительных результатов тестов на антитела класса G за январь выглядит так: в Новосибирске — 51%, Екатеринбурге — 43,9%, Нижнем Новгороде — 45,8%, Казани - 48,4%, Самаре — 48,2%, Челябинске — 48,3%, Омске — 42,3%, Ростове-на-Дону — 41,3%.

«Процент положительных результатов достаточно наглядно отражает тот выраженный подъем заболеваемости COVID-19, который начался осенью 2020 года. Полученные данные – дополнительная иллюстрация того, что осенняя «волна» была намного более массовой, чем подъем заболеваемости весной и в начале лета. Нарастание количества у населения положительных антител класса IgG к SARS-CoV-2 действительно свидетельствует о формировании в популяции указанных регионов «иммунной прослойки», устойчивой к новой коронавирусной инфекции», - считает инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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