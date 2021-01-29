Симптомы COVID-19 можно спутать с «побочкой» вакцинации. Медики призвали тестировать привившихся при появлении жалоб

Симптомы COVID-19 можно ошибочно спутать с побочными эффектами вакцины от коронавируса. У 22 израильских медиков подтвердился COVID-19 в первые 10 дней после прививки. Специалисты призывают врачей быть внимательными к самочувствию после прививки и в случае появления подозрительных симптомов делать тест.

Израильские специалисты считают, что во время вакцинации от коронавируса на фоне пандемии надо внимательнее следить за состоянием здоровья привившихся и не списывать появляющиеся симптомы безоговорочно на "побочку" от вакцины. Они уверены, что в случае их появления надо как можно быстрее выполнить тест на коронавирус.

В израильском медцентре Шиба выявили случаи заражения коронавирусом медработников, получивших вакцину Pfizer/BioNTech. Из 4 081 вакцинированных в первую неделю кампании у 22 (0,54%) вскоре лабораторно подтвердили COVID-19. По данным экспертов, болезнь развилась в течение 1-10 дней (в среднем 3,5 дня) после первой иммунизации. Такие данные специалисты приводят в статье, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.

COVID-положительные медработники проходили тестирование на коронавирус после того, как на фоне прививки появлялись, как правило, гриппоподобные симптомы - лихорадка, озноб, кашель, головная боль, боль в горле или миалгия. Некоторые выполнили тест после контакта с пациентами, у которых коронавирусная инфекция была подтверждена или подозревалась. Среднее время между появлением симптомов и тестированием составило 1 день.

Медцентр Шиба (одна из крупных израильских больниц) начал программу вакцинации сотрудников с 20 декабря, исключив из нее уже переболевших. За неделю первую дозу вакцины там получила почти половина персонала (4 081 из 9 069 человек). Как отмечают специалисты, при регистрации симптомов после вакцинации медики не должны списывать их на побочные эффекты пока не убедятся, что нет заражения коронавирусом. Для этого необходимо проводить тестирование на SARS-CoV-2. Авторы статьи отмечают, что невыявленные случаи заражения медработников после прививки могут представлять опасность как для их коллег, так и для пациентов.

"Сочетание развертывания вакцинации с быстро растущим распространением COVID-19 во многих частях мира - это запутанный период, в котором надежда смешивается с большой уязвимостью. Феномен пандемической усталости, когда население устает от постоянных мер предосторожности, тестирования, изоляции и ограничений, может привести к снижению социального дистанцирования и личной защиты. Пандемическая усталость в сочетании с доступностью вакцины может вызвать у населения ложное чувство уверенности и, как следствие, привести к резкому увеличению числа случаев COVID-19. Таким образом, почти каждая жалоба после вакцинации ставит истинную диагностическую дилемму относительно того, является ли причиной побочная реакция или новая инфекция COVID-19", - говорится в статье.

В декабре 2020-го Минздрав Израиля одобрил коронавирусную вакцину Pfizer/BioNTech, с 20 декабря в стране стартовала Национальная кампания по вакцинации. На первом этапе прививки получали медработники, а также жители старше 60 лет и входящие в группы риска. В середине января появилась информация о том, что из более 2 млн жителей, получивших первую дозу вакцины, 1 127 человек сообщили о побочных эффектах. У 13 человек развился паралич Белла, или временная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, еще трое сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двух отмечалось затруднение дыхания, а один пациент потерял сознание.

На сегодня Израиль стал фактически мировым лидером по темпам вакцинации населения от коронавируса. По последним данным, первую дозу вакцины там получили более 2,6 млн человек — это более 40% взрослого населения (общее население страны составляет 9,2 млн человек). Сейчас в стране объявлен уже третий локдаун.