Российские ученые доказали, что нефть из Сибири способна заживлять раны не хуже азербайджанской целебной нефти

Западно-Сибирская нефть может быть использована для создания ранозаживляющих лекарств. К такому выводу пришли ученые из Пермского Политеха. Они выяснили, что мази на основе сибирского «черного золота» не менее эффективно, чем известная нафталановая нефть, заживляют раны и снимают воспаления. Химики проводили опыты на крысах - наносили лекарства с разными фракциями нефти на стопы грызунов.

Химики Пермского Политеха подтвердили лечебные свойства западносибирской нефти: ученые доказали, что мази на основе "черного золота" обладают ранозаживляющими свойствами.

"Долгое время в медицинской практике применяли бальнеологическую нафталанскую нефть из Азербайджана и мази на ее основе. Сейчас запасы этого месторождения почти выработаны, поэтому мы оценили перспективность нефти западносибирских месторождений, исследовали ее противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Легкие нефтепродукты содержат нафтеновые углеводороды и похожи по составу на «черное золото» из Азербайджана", – рассказывает доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская. (Нафталановая нефть — сложное природное соединения, действующий терапевтический компонент которого - нафтеновые насыщенные углеводороды с высокой биологической активностью. Их концентрация в этой нефти, которую добывают в месторождении, расположенном в 320 км от Баку, составляет до 70%).

Химики получили с промышленной установки фракцию нефти АВТ-5 (фракция нефти представляет собой определенную группу соединений, объединенных общими химическими свойствами. В состав фракции могут входить бензин, углеводородные газы, мазут, газойл, керосин, нафта - Прим. ред.). Далее в лаборатории они разделили ее на более узкие фракции. На основе каждой из них химики приготовили мази.

Затем ученые провели скрининговые исследования на лабораторных белых крысах. Чтобы определить, какие мази на основе нефти могут быть перспективными для создания лекарственных средств, использующихся наружно для лечения кожных заболеваний (для снятия отека и для рубцевания ран), ученые наносили композиции в количестве 0,3 г на поверхность стопы крыс за 30 минут до моделирования воспаления. Через 3 часа они оценивали показатели торможения отека, сравнивая с контрольной группой. Мази, содержащие в составе четыре фракции нефти наиболее эффективно справились с проблемой: помогли снять отек до 73,5 % быстрее, чем вслучае, когда мазь не использовали.

Для оценки ранозаживляющих свойств композиций ученые наносили на раны по 0,2 г каждой мази и сравнивали результаты с контрольной группой животных, которые получали мазевую основу без нефтяных фракций. Через неделю исследователи оценили качество сформировавшихся рубцов. Наиболее эффективно заживляла раны мазь с одной нефтяной фракцией.

По результатам исследования ученые сделали вывод: чем более тяжелые фракции нефти содержат мази и чем выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции. В планах исследователей – изучить более тяжелые и темные фракции «черного золота».

На фото Agilent 7890B – газовый хроматограф для определения углеводородного состава бензиновых фракций.

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