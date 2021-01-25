Маткапитал для петербурженок с тремя детьми подрос на 3,4%

В Петербурге проиндексировали региональный маткапитал – он вырос на 3,4%. В 2021 году за рождение третьего или последующего ребенка петербурженкам будет полагаться единовременная выплата в 165,9 тысяч рублей.

Как сообщили в Смольном, в 2021 году размер регионального материнского (семейного) капитала составит 165 930,98 рублей. В соответствии с постановлением городского правительства он был проиндексирован на 3,4% (в прошлом году он был 160,4 тысячи рублей). Напомним, такая выплата в Петербурге полагается семьям при рождении третьего или последующего ребенка, но всего один раз.

По данным комитета по социальной политике, в прошлом году сертификаты «Материнский (семейный) капитал» получили 5934 многодетные семьи. Эти деньги, по закону, родители могут потратить на несколько целей, но чаще всего они используют региональный маткапитал на улучшение жилищных условий, образование детей, покупку автомобиля, земельного участка или строительство дачи. Кроме этого, средства материнского капитала можно потратить на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых.

По словам председателя комитета по соцполитике Александра Ржаненкова, количество многодетных семей в городе ежегодно растет. Сейчас в Петербурге 47,3 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается более 152 тысяч детей.

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