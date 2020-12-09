Комздрав Петербурга рассказал о первых малышах, родившихся в 2021 году

Первые малыши 2021 года в городских роддомах начали появляться на свет уже после часа ночи 1 января, сообщают в комитете по здравоохранению Петербурга.

Как сообщает городской комздрав в группе в соцсети «ВКонтакте», в Родильном доме №1 в 1.10 родился настоящий богатырь – мальчик весом 4190 граммов и ростом 54 сантиметра. Молодая мама Кристина поступила в роддом 31 декабря, когда уже отошли воды. То, что ее малыш станет первым рожденным в 2021 году петербуржцем, стало для нее настоящим сюрпризом. Первенца решили назвать Артемом.

Фото: Комздрав Петербурга

В 1.35 в Родильном доме №16 появилась на свет девочка весом 3650 граммов и ростом 51 сантиметр. У мамы Татьяны это были первые роды.

В 1.40 эстафету принял Центр Алмазова. Там появилась на свет девочка весом 2820 граммов. Для мамы Виктории это четвертый ребенок. В семье есть сын и теперь уже три дочери. Беременная женщина никак не ожидала, что станет мамой в новогоднюю ночь – до предполагаемого срока родов оставалось еще 4 недели. Однако роды начались внезапно 31 декабря, и она была срочно доставлена в ближайший роддом, которым оказался Перинатальный центр Центра Алмазова. В настоящее время мама и малышка чувствуют себя хорошо и находятся вместе в палате.

Фото: Комздрав Петербурга

© Доктор Питер