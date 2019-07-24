Ученые США: Аспирин способен предотвратить выкидыш у женщин, принимающих его до и после наступления беременности

Прием низких доз ацетилсалициловой кислоты (аспирин) до зачатия и на ранних сроках беременности может увеличить шансы на рождение ребенка для женщин, у которых до этого случился один или два выкидыша. К таким выводам пришли ученые национальных институтов здоровья США, проанализировав данные более 1,2 тысячи женщин.

Американские исследователи выяснили, что терапия низкими дозами аспирина до зачатия и на ранних сроках беременности может повысить шансы забеременеть и родить ребенка у женщин, чьи 1-2 предыдущие попытки заканчивались выкидышем. Результаты работы были опубликованы в январе 2021-го журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые проанализировали результаты предыдущего исследования, которое не показало положительного влияния аспирина на исход беременности у перенесших выкидыши. На этот раз авторы работы изучили данные более детально, оценив не только разницу в частоте наступления беременности у принимавших препарат и плацебо, но и учитывая приверженность терапии, пропуски в приеме лекарства и полную отмену из-за побочных эффектов (например, кровотечение, тошнота). В исследовании участвовали 1227 женщин в возрасте 18-40 лет, имевших прежде 1-2 выкидыша и снова пытавшихся зачать ребенка. В одной группе женщинам ежедневно давали плацебо, в другой - низкие дозы аспирина. В случае наступления беременности такой режим продолжали до 36-й недели.

Читайте также: Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Как сообщили в Национальном институте здравоохранения США (NIH), первые результаты исследования были опубликованы еще в 2014 году. Тогда его авторы не обнаружили какой-то разницы в частоте выкидышей между двумя группами женщин. При этом отмечается, что в подгруппе имевших в анамнезе только одну потерю беременности на сроке до 20-й недели, частота появления на свет малышей была выше.

Новый анализ данных показал, что на каждые 100 женщин, принимавших аспирин в течение 5-7 дней в неделю, приходилось на 8 положительных тестов на беременность больше, чем у получавших плацебо. Также в первой группе было на 6 выкидышей меньше и на 15 живорождений больше по сравнению с участницами плацебо-группы. По мнению авторов работы, эффект сохранялся у женщин, которые принимали препарат минимум 4 раза в неделю.

Исследователи предполагают, что ключом к повышению эффективности ацетилсалициловой кислоты при планировании беременности после выкидышей может быть именно приверженность к ежедневному приему препарата.

© Доктор Питер