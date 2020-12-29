Новые рекомендации Минздрава: Женщины, планирующие беременность и перенесшие ковид, должны регулярно обследоваться в течение года

Минздрав опубликовал третью версию Методических рекомендаций по организации помощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции. В новой версии появился раздел, посвященный репродуктивному здоровью женщин, планирующих беременность и перенесших COVID-19. После стационарного лечения эксперты рекомендуют пациенткам в течение года "подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению".

Минздрав опубликовал третью версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19». В новой версии появился раздел "Восстановление репродуктивного здоровья женщин после перенесенной новой коронавирусной инфекции". Эксперты говорят, что тактика ведения пациенток, перенесших ковид, должна зависеть от тяжести течения болезни, сопутствующих заболеваний, назначенной терапии и клинического состояния после перенесенного заболевания.

«Все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться более тщательному диспансерному наблюдению в течение 1 года после стационарного лечения по поводу COVID-19», – говорится в документе.

Планировать беременность рекомендуется минимум через 3 месяца после перенесенного заболевания, чтобы снизить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений, а также, чтобы назначенные препараты не оказали влияния не плод.

Эксперты также отмечают, что пока неизвестно, какие "отдаленные последствия" для репродуктивного здоровья женщины могут быть связаны с перенесенным COVID-19. Предполагается, что оказать влияние могут "токсический эффект препаратов", продолжительность пребывания в отделении реанимации и сопутствующие хронические заболевания.

Всего в рекомендациях Минзрава 9 разделов: "COVID-19 и беременность", "Особенности применения методов диагностики у беременных", "Особенности лечения COVID-19 при беременности", "Акушерская тактика при COVID-19", "Маршрутизация беременных и их новорожденных", "Организация работы родовспомогательных учреждений в период пандемии", "Организация мероприятий по оказанию помощи новорожденным в условиях распространения инфекции COVID-19" и "Профилактика новой коронавирусной инфекции", в который и вошли новые рекомендации.

В Петербурге оказывают плановую медицинскую помощь беременным с коронавирусом в акушерском отделении Боткинской больницы и в акушерском отделении больницы №38 им. Семашко.

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