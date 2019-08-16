В Apple объяснили, почему iPhone 12 может быть опасен для страдающих аритмиями

В компании Apple предупредили, что новые смартфоны iPhone 12 и зарядка MagSafe могут влиять на работу кардиостимуляторов и дефибрилляторов, установленных пациентам, страдающим аритмиями. В устройства встроены магниты и радиопередатчик, которые создают электромагнитные поля. Пациентам с кардиостимуляторами посоветовали проконсультироваться с врачом или отказаться от использования этой модели смартфона.

Информация о негативном влиянии iPhone 12 и зарядки MagSafe появилась на официальном сайте компании.

"iPhone содержит магниты, а также компоненты и радиоприемники, которые излучают электромагнитные поля. Во всех аксессуарах MagSafe (каждый продается отдельно) есть магниты, в зарядных устройствах MagSafe и MagSafe Duo - радиоприемники. Эти магниты и электромагнитные поля могут мешать работе медицинских устройств, таких как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы", - сообщили в компании.

Чтобы избежать негативного влияния на кардиостимулятор, в Apple рекомендуют держать iPhone и аксессуары MagSafe на расстоянии не меньше, чем 15 см от медустройства. Если смартфон находится на беспроводной зарядке, расстояние должно составлять не менее 30 сантиметров.

В компании также рекомендуют перед покупкой проконсультироваться со специалистом. Владельцам новых смартфонов в случае ухудшения самочувствия следует проконсультироваться с врачом или отказаться от iPhone 12.

© Доктор Питер