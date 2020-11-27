Терапевт рассказала, что такое "ковидная метеозависимость" и почему она опасна

Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала, что после ковида некоторые пациенты становятся зависимы от погоды - переболевшие жалуются на сильные головные боли и плохое самочувствие. На фоне этого у них обостряются хронические заболевания, которые могут привести к серьезным последствиям.

"У многих пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания. Это могут быть сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма. Это доказанный факт", – рассказала врач-терапевт в интервью радио Sputnik.

Перемена атмосферного давления - стресс для организма, после ковида он ослаблен, поэтому может остро реагировать на любые погодные изменения.

"Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая", – уточнила она.

Чтобы помочь организму легче переносить резкую смену погоды, врач рекомендует принимать витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. "Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по назначению врача. Также нужны различные омега-3 кислоты. Еще надо стараться все-таки соблюдать какие-то профилактические меры, чтобы дополнительно не заболеть".