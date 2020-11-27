Терапевт рассказала, что такое "ковидная метеозависимость" и почему она опасна

Терапевт рассказала, что такое "ковидная метеозависимость" и почему она опасна13:15, 23.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Врач-терапевт Наталья Зубарева рассказала, что после ковида некоторые пациенты становятся зависимы от погоды - переболевшие жалуются на сильные головные боли и плохое самочувствие. На фоне этого у них обостряются хронические заболевания, которые могут привести к серьезным последствиям.
"У многих пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания. Это могут быть сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма. Это доказанный факт", – рассказала врач-терапевт в интервью радио Sputnik.
Перемена атмосферного давления - стресс для организма, после ковида он ослаблен, поэтому может остро реагировать на любые погодные изменения.
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"Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая", – уточнила она.
Чтобы помочь организму легче переносить резкую смену погоды, врач рекомендует принимать витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. "Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по назначению врача. Также нужны различные омега-3 кислоты. Еще надо стараться все-таки соблюдать какие-то профилактические меры, чтобы дополнительно не заболеть".
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