Врачей освободили от «бумаги». Но полный переход на электронные медкарты оставили на их усмотрение

С февраля врачей освободили от обязанности заполнять медицинские карты и справки на бумаге, дублируя электронные документы. Новый приказ Минздрава позволит медицинским организациям перейти исключительно на электронный документооборот. Однако, как пояснили в министерстве, полный или частичный переход на «электронку» остается на усмотрение самих клиник.

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов» от 07.09.2020 № 947н. Он вступает в силу 1 февраля. Как пояснили сегодня, 13 января, в министерстве здравоохранения, приказ разрешает медикам больше не дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, уделив больше времени общению с пациентом. Сами же пациенты смогут оперативно просматривать информацию об оказанных им медуслугах в своих электронных медкартах на портале госуслуг.

«Этот приказ – ключевой документ для отрасли, который позволит медицинским организациям перейти от бумажного документооборота к электронному. До сегодняшнего дня существовала проблема. Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше – с начала 2000-х годов. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате», - отметил заместитель главы Минздрава Павел Пугачев.

Как уточняют в ведомстве, каждая медорганизация вправе будет сама решать, полностью или частично переходить на цифровой формат, и как быстро. Это будет закрепляться актом руководителя клиники. Также и пациенты при желании смогут попросить продолжить вести их документацию в бумажной форме.

«В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения», - сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Напомним, летом 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что до конца 2020 года все детские медучреждения города будут переведены на систему электронных медкарт, взрослые же поликлиники и больницы должны перейти на неё во второй половине 2021-го.

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