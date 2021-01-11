В старейшем в мире Диснейленде заработает пункт вакцинации против COVID-19

В старейшем в мире Диснейленде заработает пункт вакцинации против COVID-1913:30, 12.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В старейшем в мире тематическом парке развлечений Уолта Диснея - Disneyland Resort в Калифорнии откроют первый региональный пункт вакцинации против коронавируса.
Власти округа Ориндж (штат Калифорния) объявили о создании первого регионального крупного пункта вакцинации против COVID-19 в Диснейленде. Уточняется, что он должен заработать на этой неделе.
Диснейленд в калифорнийском Анахайме (США) - первый тематический парк развлечений, открывшийся в 1955 году. Сейчас в мире насчитывается всего 6 подобных парков: 2 - в США, 2 - в Китае, 1 - в Японии и 1 — во Франции.
Читайте также: Глава комитета по здравоохранению подтвердил, что в Петербурге временно остановили запись на COVID-вакцинацию
США занимают первое место в мире по числу заболевших COVID-19. Там с начала пандемии выявили более 22,6 млн инфицированных коронавирусом, умерли более 376,2 тысяч американцев.
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев