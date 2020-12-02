Опасный второй хлеб. Эндокринологи против варки картофеля «в мундире»

Самый простой способ приготовления картофеля способен навредить здоровью. По мнению врачей, не стоит варить корнеплод в кожуре и «на полном огне».

О том, что варить картошку «в мундире» небезопасно, пишут 2 декабря «Аргументы и Факты» со ссылкой на комментарий врача-эндокринолога высшей квалификационной категории Елены Губкиной. Она порекомендовала чистить картофель перед варкой, так как в его кожуре накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха. «Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам», — отметила она.

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Лучше всего, как считает медик, готовить очищенный картофель на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ – калия, натрия, витамина В6.

Эндокринолог подчеркнула, что самый «вредный» для здоровья способ приготовления «второго хлеба» - его жарка во фритюре, когда продукт насыщается жирами и токсинами.

Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать всего 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.