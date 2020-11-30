Тысячи лайков и историй выздоровления. Петербуржцы выбрали самых любимых детских врачей

В Петербурге стали известны имена победителей ежегодного конкурса народного признания «Наш любимый врач». Сегодня, 30 ноября, в 10 утра организаторы остановили голосование и подвели итоги. 20 педиатров и детских врачей-специалистов вдобавок к народной любви получат подарки.

В этом году конкурс «Наш любимый врач» проводился в Петербурге в девятый раз. В течение ноября на сайте конкурса горожане могли проголосовать за любимых детских врачей, рассказать об истории выздоровления своих детей, а маленькие пациенты нарисовать в поддержку медиков рисунки. Как рассказали «Доктору Питеру» организаторы, в этом году детские врачи получили от благодарных пациентов и их родителей более 29,7 тысяч признаний в любви, более 11,8 тысяч отзывов и поделились тысячей с лишним историй выздоровления. Дети же нарисовали для врачей более 8,1 тысячи рисунков.

Победителей определяли по количеству набранных баллов. При этом организаторы уточняют, что в конкурсе нет проигравших, не оцениваются профессиональные качества докторов и не выбирается лучший. Победители получают статус «самых любимый врачей». «Остальные конкурсанты автоматически являются «любимыми врачами», потому что в их поддержку сказаны теплые слова и добрые отзывы от пациентов», - говорится на сайте конкурса.

По словам организаторов, награждение победителей планируется провести ближе к середине декабря — точная дата пока не определена. В прошлом году любимые врачи получили в подарок планшеты. Что будет в этом, держится в секрете.

Победители в номинации «Врач-педиатр»

Елизавета Богданова, Детская поликлиника №30 Ирина Горовая, Городская поликлиника №122 Татьяна Короневская, Городская поликлиника №86 Динара Магамедова, Городская поликлиника №114 Сергей Перминов, Городская поликлиника №3 Язиля Рахматуллина, Детская городская поликлиника №63 Индира Селиванова, Детская городская поликлиника №68 Артём Семин, Городская поликлиника №114 Марина Ходакова, Городская поликлиника №111 Елена Ходкевич, Детская городская поликлиника №17

Победители в номинации «Врач-специалист детский»

Александр Богданов, врач лечебной физкультуры Детской городской поликлиники №68 Татьяна Воронова, детский кардиолог Городской поликлиники №3 Татьяна Новицкая, детский кардиолог КДЦ Детской городской больницы №2 св. Марии Магдалины Юлия Обидейко, детский психиатр Центра развития речи «ЛогопедиЯ» Нина Пикатова, детский офтальмолог Городской поликлиники №122 Максим Романовский, детский хирург Городской поликлиники №122 Галина Серкова, детский кардиолог Детской городской поликлиники №7 Инна Соколова, детский уролог-андролог Городской поликлиники №37 Дмитрий Спеков, детский оториноларинголог медицинского центра «Euromed Kids» на Энгельса Артур Фаттахов, детский хирург Детской поликлиники №30

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