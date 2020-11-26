Людей старше 65 в Петербурге меньше, чем в других регионах, а смертность от коронавируса выше

Высокую смертность от ковида и болезней, связанных с короновирусной инфекцией, объясняют тем, что Петербург — город пожилых. То есть, у нас больше, чем в других регионах страны, людей старше 65 лет, а именно они входят в группу риска развития тяжелых осложнений при инфицировании. «Доктор Питер» посчитал, сколько в России регионов, где пожилых еще больше, чем в Петербурге.

Городские власти часто говорят о том, что Петербург — самый старый город в России, и что люди у нас живут дольше, чем в других регионах страны. И этим объясняют в том числе высокую смертность от ковида. Но данные Росстата говорят, что в стране много областей, где в возрастной структуре населения доля людей старше 65 такая же и больше.

По данным Росстата, в Петербурге живут 924453 человека в возрасте 65+. Это 17 процентов от общей численности населения города. В Северо-Западном федеральном округе процент выше только в двух регионах: в Псковской области — 18,5%, в Новгородской — 18,3%. В соседней — Ленинградской области доля пожилых в возрасте 65+ составляет 16,8%.

В Центральном федеральном округе доля пожилого населения из группы высокого риска развития осложнений из-за коронавируса - 17,2% . Так, в Брянской области их 17%, во Владимирской — 18,2%, в Воронежской — 17,9%, Ивановской — 18,2%, Калужской — 17,3, Курской — 17,4%, Липецкой — 17,4%, Орловской — 17,9%, Рязанской — 19,2%, Смоленской — 17,1%, Тамбовской — 19,4%, Тверской — 18,3%, Тульской — 19,4, Ярославской — 18,1%. И наконец, в Москве — 17,4%.

В Южном федеральном округе только три региона превосходят Петербург по числу жителей в возрасте 65+: Крым — 17,6%, Севастополь — 17,2%, Волгоградская область — 17,4%.

В Приволжском федеральном округе: Кировская область — 17,6%, Нижегородская — 17,2%, Самарская — 17%, Пензенская — 18,8%, Саратовская — 17,5%, Ульяновская — 17,6%,

В Уральском федеральном округе только в Курганской области доля пожилых старше 65 лет составляет 17,9%. Как ни странно, жителей старшего возраста в Северо-Кавказском округе составляет всего 10,4%. Также не дотягивает до петербургских 17% ни один из регионов Сибирского и Дальневосточного округов.

При этом регионы с большим числом пожилых людей не обязательно показывают высокую смертность от ковида на 100 тысяч населения. А этот показатель считается самым объективным. Так, по данным Стопкоронавирус.рф, в Воронежской области показатель смертности от ковида составляет 23 человека на 100 тысяч населения, в Тульской на 100 тысяч населения приходится 31,6 смертей от ковида, в Нижегородской — 33,9 на 100 000, в Кировской 14,8. В соседних Псковской и Новгородской областях — соответственно 11,3 и 14,7 на 100 тысяч населения.

И даже московский - высокий показатель смертности 68,2 на 100 тысяч населения (напомним, там 17,4% в возрасте 65+) намного ниже петербургского - 96 на 100 тысяч.

Напомним, ранее независимый демограф Алексей Ракша в интервью «Доктору Питеру» рассказал, что данные по смертности от коронавируса у разных источников разнятся. Так, Роспотребнадзор дает цифру — в 20% от общего числа умерших. Росстат - около 50%. При этом, «Петербург наиболее честно показывает число ковидных смертей. Конечно, не на 100%, но по сравнению со среднероссийской ложью у нас лучше».

© Доктор Питер