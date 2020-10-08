Пансионат «Стрельна» для пожилых наказали на 200 тысяч. Там принимали постояльцев без тестов на COVID-19

Суд оштрафовал частный пансионат «Стрельна» (дом для ухода за пожилыми людьми) на 200 тысяч рублей за нарушения санитарных норм в период пандемии. Во время проверки выяснилось, что сотрудники учреждения выходят на работу из отпуска без теста на COVID-19, а у постояльцев были диагностированы ОРВИ и пневмонии.

Петродворцовый районный суд оштрафовал пансионат «Стрельна» (ООО «Золотое время») в одноименном поселке за нарушения антикоронавирусных санитарно-эпидемиологических правил (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, октябрьская проверка учреждения выявила нарушения. Так, ревизоры обнаружили в доме престарелых 5 человек с температурой, кашлем и слабостью - несмотря на диагнозы «ОРВИ» и «пневмония» все они проживали в комнатах с соседями. Кроме того, новых постояльцев принимали без сведений о лабораторном обследовании на COVID-19. Допустили до работы и санитарку, которая не предоставила справку после отпуска в Удмуртии. Не было в пансионате на момент проверки приемно-карантинного отделения с изолятором.

«... не проводится сбор постельного белья и личных вещей после перевода или смерти проживающих из комнаты, не проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере, договор на камерную дезинфекцию отсутствует», - продолжают в пресс-службе судов список нарушений, который этим не ограничивается.

Уточняется, что гендиректор ООО «Золотое время» признал нарушения, заверил фотографиями и документами, что их уже устраняют, и просил назначить штраф ниже минимального размера. Суд наказал организацию минимальным для юрлиц штрафом - 200 тысяч рублей.

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