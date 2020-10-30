Нейропсихолог объяснила, почему депрессию можно перепутать с простудой или сахарным диабетом

Температура, которую невозможно сбить жаропонижающими, кашель, высокое давление, боли в суставах и даже повышенный сахар в крови могут свидетельствовать о том, что организм в настоящий момент находится в сильном стрессе или депрессии. Почему возникает такая реакция и как отличить депрессию от других заболеваний, объяснила клинический психолог Ирина Хвингия.

Наш организм может по-разному переносить стресс и депрессию, некоторые симптомы легко спутать с респираторной инфекцией или другими заболеваниями, говорит нейропсихолог Ирина Хвингея. У человека может начаться кашель, подняться давление и температура и даже зафиксированы случаи повышения сахара в крови. Не всегда к стрессу приводит какая-то жизненная, вызвавшая негативные эмоции, ситуация, считает эксперт. Организм может среагировать на смену часовых поясов или любое другое резкое изменение окружающей среды.

"Симптомы стресса могут быть похожи на простуду: то в пот бросает, то сухость кожи появляется. Такое же состояние бывает, когда начинается грипп. Очень часто мы можем наблюдать симптоматику, свойственную конъюнктивиту. При внезапном сильном стрессе может повыситься сахар в крови – симптом, как при сахарном диабете. При хроническом стрессе могут быть и аллергические проявления", – рассказала Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik.

На фоне хронического стресса или депрессии у человека может долгое время держаться высокая температура.

"На фоне хронического стресса, чаще всего на фоне депрессии, температура может быть постоянно повышена. Если температура повышена в результате термоневроза, она, как правило, не превышает 37,5. Если у человека температура 38, мы вряд ли будем говорить о стрессе, скорее всего, это какое-то воспаление", – пояснила нейропсихолог.

Ирина Хвингия рассказала, как отличить стресс от респираторной инфекции и других заболеваний.

"Особенность, например, термоневроза – он не реагирует на жаропонижающее. Если температура вызвана воспалением, простудным заболеванием, реакция будет. Кроме того, симптомы стресса, как правило, проявляются одновременно. То есть не бывает такого, что на фоне хронического стресса у человека только симптомы диабета. Это будут и боли в пояснице, и боли в суставах, и повышенное давление. Если помимо этих симптомов, есть усталость утром, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, скорее всего, речь идет о стрессе".

Эксперт также напомнила, что при любых симптомах респираторной инфекции или других заболеваний, необходимо сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.