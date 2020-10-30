Эксперты Роскачества объяснили, какой кетчуп качественный и зачем ему крахмал

Эксперты Роскачества проверили самые популярные марки кетчупа на искусственные добавки: консерванты, подсластители и крахмал. По заключению специалистов, на прилавках можно найти кетчуп, который даже "опережает требования Роскачества".

Эксперты Роскачества выбрали семь самых популярных торговых марок: «Балтимор», «Слобода», «То, что надо!», «Красная цена», «Махеевъ», «365 дней», Heinz и провели их исследование на содержание потенциально небезопасных веществ, консервантов, синтетических красителей, подсластителей, посторонних примесей.

Обладатели российского Знака качества – кетчупы «Слобода» и Heinz – по-прежнему соответствуют не только требованиям обязательных норм, но и опережающим требованиям Роскачества, то есть продукция стабильна по качеству и безопасности.

Эксперты напоминают, что действующими стандартами не запрещается использование искусственных консервантов, подсластителей, крахмала. Для чего используют ту или иную добавку? Консерванты нужны для продления срока годности продуктов, крахмал позволяет сэкономить на натуральном томатном сырье, а подсластитель улучшает вкус и позволяет удешивить продукцию. Важно отметить, что сахарозаменитель, который используют некоторые производители, менее полезен, чем сахар.

Еще один важный показатель, по которому установлены опережающие требования Роскачества, – это массовая доля растворимых сухих веществ. Он говорит о том, достаточно ли сырья (томатной пасты) в кетчупе. в действующем ГОСТе количество сухих веществ зависит от категории продукта (1-я категория – не менее 18%, 2-я категория – не менее 14%, высшая – не менее 23%). Продукция, претендующая на российский Знак качества, должна иметь в составе не менее 23% томатной пасты.

Кроме того, в качественном кетчупе не должно быть томатной кожицы и семечек.

Роскачество считает, что лучшие торговые марки - «Слобода» и Heinz. Второе место можно отдать "Балтимору", в его составе обнаружили только подсластитель и крахмал. В кетчупах "Махеевъ", "То, что надо" и "365 дней" из всех добавок не выявили только подсластителей. В марке "Красная цена" также присутствуют все добавки, кроме консерванта - сорбиновой кислоты.

Для наглядности все результаты исследований эксперты объединили в таблицу.

© Доктор Питер