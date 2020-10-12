«Первый отжим» и «без консервантов». Эксперты Роскачества рассказали об уловках продавцов подсолнечного масла

«Первый отжим» и «без консервантов». Эксперты Роскачества рассказали об уловках продавцов подсолнечного масла17:20, 12.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Говорит ли надпись «Первый отжим» о более высоком качестве нерафинированного подсолнечного масла и стоит ли доверять надписи «Обогащено витамином Е»? Эксперты Роскачества рассказали о некоторых уловках продавцов подсолнечного масла.
Если на упаковке нерафинированного подсолнечного масла отдельно написано «Первый отжим», это вовсе не говорит о более высоком качестве продукта. По словам экспертов Роскачества, такое масло всегда добывается из семечек с помощью первого отжима, поэтому ничего особенного в этой надписи нет.
Специалисты также заверили, что подсолнечное масло никто специально не обогащает витамином Е — он там содержится изначально. Поэтому надпись на упаковке «Обогащено витамином Е» не должна сильно вдохновлять покупателей.
Читайте также: Эксперты Роскачества выяснили, в каком масле больше омега-6 и омега-3 - оливковом или подсолнечном
Также не стоит «покупаться» на надпись «Без холестерина». Как объясняют специалисты, в растительном масле его вообще не бывает: «Холестерин синтезируется только в животном организме и может быть в животном жире, но никак не в растительном».
Не нужны растительному маслу и консерванты для защиты от микробов, поэтому надпись «Без консервантов» тоже можно считать одной из уловок на упаковке. По словам экспертов, растительное масло может только прогоркнуть, но консерванты от окисления кислородом не спасут.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
точно также с каждого угла рекламируют - оливкове масло - первого отжима . и второго и десятого.
якобы благодаря ему итальянцы долго живут . об этом не знают испанцы - у которых это олифенное масло дешевле в 3 раза . если бы они знали и ели олифу плюс рыбу - суши как японцы . запивая красным вином как французы - жили бы по 300 лет.