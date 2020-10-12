«Первый отжим» и «без консервантов». Эксперты Роскачества рассказали об уловках продавцов подсолнечного масла

Говорит ли надпись «Первый отжим» о более высоком качестве нерафинированного подсолнечного масла и стоит ли доверять надписи «Обогащено витамином Е»? Эксперты Роскачества рассказали о некоторых уловках продавцов подсолнечного масла.

Если на упаковке нерафинированного подсолнечного масла отдельно написано «Первый отжим», это вовсе не говорит о более высоком качестве продукта. По словам экспертов Роскачества, такое масло всегда добывается из семечек с помощью первого отжима, поэтому ничего особенного в этой надписи нет.

Специалисты также заверили, что подсолнечное масло никто специально не обогащает витамином Е — он там содержится изначально. Поэтому надпись на упаковке «Обогащено витамином Е» не должна сильно вдохновлять покупателей.

Также не стоит «покупаться» на надпись «Без холестерина». Как объясняют специалисты, в растительном масле его вообще не бывает: «Холестерин синтезируется только в животном организме и может быть в животном жире, но никак не в растительном».

Не нужны растительному маслу и консерванты для защиты от микробов, поэтому надпись «Без консервантов» тоже можно считать одной из уловок на упаковке. По словам экспертов, растительное масло может только прогоркнуть, но консерванты от окисления кислородом не спасут.

© Доктор Питер