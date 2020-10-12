«Спросите пульмонолога»: Может ли коронавирус «выбивать железо» из крови, а астма - утяжелять течение COVID-19?

Как бронхиальная астма влияет на течение ковида, может ли коронавирус «выбивать железо» из крови и входят ли страдающие железодефицитной анемией в группу риска по COVID-19? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы горожан о заболеваниях органов дыхания, ковидной пневмонии, гриппе и ОРВИ.

Около 4,5 месяцев ведущие пульмонологи города на портале «Доктор Питер» помогают петербуржцам разбираться с болезнями органов дыхания, в том числе коронавирусной инфекцией. В начале лета на сайте была открыта рубрика «Спросите пульмонолога», в которой за это время появились сотни вопросов-ответов. Напомним, читателям отвечают в рубрике главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответ доктора под общим ником Pulmonolog.MD можно увидеть прямо под своим вопросом через некоторое время — доктора стараются отвечать оперативно.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. А ниже приводим самые интересные из тех, что поступили за последнее время.

- Уже не раз в СМИ упоминалось об облегченном течении COVID-19 у астматиков. Есть ли по этому поводу какие-то исследования или статьи? Стоит ли относить астматика к группам риска по коронавирусу (как людей за 60, хроников, людей с онкологией и т.п.)?

- По поводу прогноза COVID-19 у больных астмой исследования проводились, и в большом количестве. Ситуация, если суммировать их выводы, не вполне однозначна.

С одной стороны, астма как таковая не считается сейчас существенным фактором риска в отношении коронавирусной инфекции. Однако следует иметь в виду, что речь здесь идёт о мета-анализах, где главной задачей является оценка связи непосредственно между астмой и COVID-19, с исключением влияния на результат таких обстоятельств, как возраст больных, эффективность медикаментозной терапии респираторного заболевания, наличие сопутствующей патологии и т.д. Например, сначала может быть выявлено, что летальность среди больных астмой выше, чем в среднем, но потом это связывается не собственно с астмой, а с тем, что среди болеющих ею больше лиц пожилого возраста или чаще встречаются сердечно-сосудистые болезни, значение которых в тяжёлом течении COVID-19 не вызывает сомнений.

Вместе с тем, астма, в свою очередь, является фактором риска кардиологической патологии, и нужно ли разделять эти заболевания при статистической обработке, вопрос спорный. Статистика - вещь коварная. То, как (без всякой задней мысли) формулируется задача, и какие методы анализа используются, способно заметно повлиять на результат. Нет сомнений, однако, что исход COVID-19 у больного астмой, который получает регулярную и адекватную респираторную терапию, будет благоприятнее. Основные принципы выбора препаратов с развитием пандемии не изменились.

- Слышала, что COVID-19 в организме разрушает гемоглобин, выбивая из него железо, которое далее вступает в реакцию с кислородом. При железодифицитной анемии, когда уровень гемоглобина и так понижен, это может привести к более тяжелому течению болезни? (…) Правильно ли я понимаю, что люди с анемией относятся к группе риска, как и с диагнозом сахарный диабет, гипертония? Или здесь "возможны варианты" по течению болезни?

- Насчёт того, что SARS-CoV-2 «выбивает железо», это вы несколько художественно. Тем не менее, не вдаваясь в детали, COVID-19 действительно может осложниться анемией, что утяжеляет течение инфекции. Безусловно, исходно низкий гемоглобин в такой ситуации дополнительно ухудшает прогноз. Значение анемии зависит от ряда нюансов. В частности, её прогностическая роль определяется степенью выраженности: идёт ли речь о незначительной тенденции к снижению уровня гемоглобина или о ситуации, когда нужно обсуждать показания к переливанию крови. В ряде случаев анемия развивается в рамках другого заболевания, которое само по себе способно заметно повлиять на исход COVID-19. Не стоит забывать, что последствия анемии существенно снижаются, если пациент получает корректное лечение.

- Родителям по 80 лет. Слышала, что прививка от гриппа в таком возрасте уже не сильно помогает из-за ослабленного с возрастом иммунитета. Как вы считаете, в их случае лучше сделать прививку от пневмококковой инфекции или все-таки от гриппа?

- Из-за ослабленного с возрастом иммунитета ваши родители как раз особенно нуждаются в вакцинации - и от гриппа, и от пневмококка. Сначала целесообразнее ввести, учитывая приближающийся эпидемический сезон, противогриппозную вакцину.

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