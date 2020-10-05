«Пневмония — царство пневмококка». Врачи объяснили, зачем в сезон гриппа нужна прививка от пневмококковой инфекции

Осенью врачи традиционно призывают всех сделать прививку от гриппа, которая должна защитить от самой болезни и ее опасного осложнения - пневмонии. В это же время рекомендуют привиться и от пневмококковой инфекции. Зачем и кому нужно от нее защищаться, «Доктор Питер» спросил у специалистов.

Виноват в каждой третьей пневмонии

Когда респираторные вирусы становятся очень активными, врачи напоминают, что одно из самых грозных и нередко смертельных осложнений гриппа, а теперь еще и COVID-19 - пневмония. В этих случаях речь идет, в первую очередь, о вирусных пневмониях. Но к атаке вирусов часто и, как правило, быстро «подключаются» бактерии и тогда может развиться уже вторичное осложнение — бактериальная пневмония.

Как рассказала «Доктору Питеру» Мария Белопольская, врач-инфекционист Клинической инфекционной больницы им. Боткина, самой частой причиной вторичных осложнений вирусных пневмоний становится именно пневмококк — Streptococcus pneumonie. Эта бактерия широко распространена в природе и виновата в развитии каждой третьей бактериальной пневмонии. Особенно уязвимы для инфекции маленькие дети, пожилые люди с ослабленным иммунитетом и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

- Это тяжелая пневмония, которая плохо поддается лечению. Кроме того, пневмококк часто становится причиной менингита и отитов у детей. По данным ВОЗ, за год от пневмококковой инфекции в мире умирает около 1,5 млн человек, - сказала специалист.

Для детей пневмококк особо опасен в первый год жизни. Поэтому прививка от него включена в Нацкалендарь и делается бесплатно.

По словам врачей-гериатров РНИМУ им. Пирогова, для пожилых пневмококк тоже опасен и особенно в разгар эпидемии гриппа. Риск заболеть повышают сопутствующие заболевания, которых после 65 обычно накапливается немало. К примеру, при сахарном диабете он вырастает в 2,8 раза, при сердечно-сосудистых заболеваниях — в 3,8 раза, при хронических болезнях почек — в 6,5, а бронхо-легочных — вообще в 7,7 раз.

«Основной возбудитель пневмонии - пневмококковая инфекция. 44% умерших от пневмонии (вызванной этой бактерией) — люди в возрасте 70 лет и старше. (…) Своевременная прививка от пневмококка предотвратит само заболевание и его страшные последствия. В среднем такая вакцинация позволяет на 50% снизить количество случаев заболевания пневмонией в год», - сообщают гериатры РНИМУ им. Пирогова.

В группе риска по пневмококку - пациенты, получающие иммуносупрессивную (подавляющую иммунитет) терапию — это страдающие ВИЧ, онкологическими заболеваниями. По словам инфекциониста Боткинской больницы, прививка против пневмококковой инфекции таким людям не просто показана, а необходима.

- Нет никакого противоречия между прививкой, стимулирующей иммунитет, и иммуносупрессивной терапией. Препараты воздействуют на разные звенья иммунной системы. При иммунизации от пневмококка применяются неживые вакцины. Они содержат полисахариды - компоненты клеточной стенки бактерии и заболеть от такой прививки нельзя. Зато при контакте с живым возбудителем иммунная система отреагирует быстрее и адекватнее», - объяснила Мария Белопольская.

По данным сайта Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций «Специалисты о прививках», пневмококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем — при том же кашле или чихании. Источником инфекции может быть человек без всяких клинических проявлений. Дети первых лет жизни - основные носители пневмококков и часто заражают ими взрослых. При обычной у взрослых частоте носительства 5–7% среди тех, кто живет с детьми, она достигает 30%. Самая высокая заболеваемость тяжелыми пневмококковыми инфекциями регистрируется у детей в возрасте до 5 лет и среди пожилых людей 65+.

Спасет ли прививка от тяжелого ковида?

Может ли прививка от пневмококка застраховать от тяжелого течения ковидной пневмонии? Такие версии появлялись в интернете. Вот что по этому поводу говорят ведущие петербургские пульмонологи, отвечая на вопрос читательницы «Доктора Питера» в рубрике «Спросите пульмонолога»:

- Непосредственно влияние пневмококковой вакцинации на заболеваемость и исходы COVID-19 и частота именно пневмококковой вторичной инфекции у таких пациентов пока не изучались. С другой стороны, известно, что в случае значительного охвата населения пневмококковой вакцинацией заболеваемость и смертность от COVID-19 в этом регионе оказывается ниже. Существует мнение, что пневмококковая вакцина может быть актуальна в ситуации с COVID-19 как за счёт предупреждения присоединяющейся тяжёлой бактериальной инфекции, так и за счёт повышения неспецифического иммунитета. Конечно, это не означает, что вакцину нужно вводить уже заболевшему человеку - это способно лишь усугубить «цитокиновый шторм» (смертельно опасная реакция иммунной системы — Прим. ред.) и нарушения иммунной системы, присущие тяжёлому течению COVID-19. Не стоит забывать, что пандемия коронавирусной инфекции не отменяет «обычные» пневмонии. Есть крылатое выражение, что пневмония - царство пневмококка. Призывы к группам риска вакцинироваться вполне оправданы.

По словам Марии Белопольской, прививка от пневмококка не сможет застраховать от заражения коронавирусом, но даже если ее способности в защите от тяжелого течения ковида пока не доказаны, это не значит, что их нет.

- Пациентов с тяжелой формой COVID-19 практически сразу при поступлении в стационар начинают лечить антибиотиками, а на фоне их приема невозможно получить адекватный результат посева на бактерии и сказать, какая именно из них привела к развитию пневмонии. Но это вовсе не значит, что пневмококк не может быть причиной вторичного осложнения. Посев делается 5 дней и, понятно, что в критичной ситуации никто не будет ждать результатов, прежде чем назначить антибиотики.

Бесплатно — детям и пожилым

По Нацкалендарю бесплатная прививка против пневмококковой инфекции полагается всем детям до двух лет. Обычно вакцинация проходит в несколько этапов, начиная с двухмесячного возраста. Как сообщали в Смольном, в этом году планируют привить 93 тысячи маленьких петербуржцев.

Также бесплатно прививают по эпидпоказаниям — то есть тех, кто входит в группы риска по этому заболеванию. Как рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, в Петербурге вакцинация от пневмококка по эпидпоказаниям проводится несколько лет. В этом году за счет городского бюджета планируется привить более 53,5 тысяч человек.

- Прививка против пневмококка делается не каждый год (раз в 5 лет - Прим. ред.). Поэтому нарастающим итогом за 3 года у нас практически около 10% населения будут охвачены вакцинацией, - сказала Лариса Соловьева.

Полная совместимость

По словам Марии Белопольской, прививаться против пневмококковой инфекции, как и от гриппа, лучше в сентябре-октябре.

- Надо успеть это сделать до наступления сезонного эпидподъема заболеваемости, который начинается в ноябре и заканчивается в феврале. Заболеваемость пневмококкоковой инфекцией идет практически одновременно с гриппом, поэтому и прививки рекомендуется делать в одно и то же время. Обе прививки совместимы между собой, поэтому их можно сделать одновременно. Но если по какой-то причине вы сделали только одну, вторую делают не раньше чем через месяц, - говорит инфекционист Боткинской больницы.

Как сообщили в комздраве, для бесплатной вакцинации петербуржцев от пневмококка в этом году используется вакцина «Превенар 13». Она тринадцативалентная — обеспечивает специфическую защиту от 13 основных серотипов пневмококка, вызывающих опасные заболевания.

Можно сделать прививку и платно, но она не из дешевых. К примеру, в Европейском центре вакцинации она обойдется почти в 4 тысячи рублей с осмотром врача. В Боткинской больнице, как указано на сайте, она стоит чуть более 2 тысяч рублей. Правда, пока в инфекционный стационар вакцина еще не поступила.

Надежда Крылова

© Доктор Питер