В Роскачестве объяснили, почему приготовленные томаты бывают полезнее свежих

Чтобы извлечь максимальную пользу из томатов, специалисты советуют употреблять их не только в сыром, но и в термически обработанном виде. Все дело в ликопине - пигменте, который обладает высокой антиоксидантной активностью. При термической обработке его биодоступность увеличивается, сообщили в Роскачестве.

В Роскачестве рассказали, чем полезны помидоры и какие из них лучше - термически обработанные или свежие. По мнению специалистов, любые томаты принесут организму пользу. Причем, иногда приготовленные овощи даже полезнее свежих.

Все дело в растительном пигменте ликопине: он обладает высокой антиоксидантной активностью, позволяющей устранить активные формы кислорода и снизить риск повреждения органов и тканей организма свободными радикалами. Как пояснили в Роскачестве, ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений, но больше всего его в томатах.

«Поскольку при термической обработке его биодоступность увеличивается, не только жареные, а в принципе термически обработанные томаты (тушеные, запеченные, приготовленные на гриле и пр.) в рационе очень полезны. Чтобы увеличить биодоступность ликопина, можно также пюрировать томаты», - рассказала диетолог Нагима Семчукова.

По ее словам, диета с высоким содержанием ликопина поможет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, а также можеть быть способом профилактики некоторых видов рака.

Кроме ликопина, томаты богаты калием, витамином А и С. По словам специалистов, они обязательно должны быть в рационе людей с повышенным уровнем холестерина в крови — его снизит клетчатка, которая содержится в этом овоще.

Однако не все томаты одинаково полезны, сообщили в Роскачестве. При употреблении недозревших томатов есть риск наткнуться на продукцию с пестицидами или нитратами. Чтобы помидоры быстрее дозрели, их советуют поставить на пару дней к солнцу той стороной, где прикрепляется их плодоножка. Кроме того, в некоторых готовых томатосодержащих продуктах может быть слишком много соли, консервантов и сахаров.

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