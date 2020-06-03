Роскачество назвало 10 ядовитых продуктов, которые есть почти в каждом доме

Эксперты Роскачества рассказали, в каких случаях употребление, казалось бы, полезных овощей и фруктов может обернуться проблемами со здоровьем. По их словам, даже «безобидные» продукты содержат долю органических ядов.

В привычных всем фруктах и овощах содержатся органические яды - токсины. По словам специалистов Роскачества, они нужны растениям, чтобы во время созревания их не поедали раньше времени насекомые. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления и части растительного продукта.

Специалисты назвали продукты, в которых органический яд встречается чаще всего. Один из них - картофель. Зеленые участки на кожуре говорят о содержании соланина - растительного гликоалкалоида. Он же есть в зеленых стеблях и листьях помидоров. По словам экспертов, употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.

Внимательно стоит относиться и к грибам: опасными могут быть не только мухоморы, лжеопята и поганки. Отравиться можно и съедобным грибом, если он старый и червивый. В перезревших грибах образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут вызвать отравление. Кроме того, поскольку грибы впитывают питательные вещества из почвы, в них могут попасть тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения.

Опасность может представлять даже вишня, точнее, ее косточка - в ней содержится амигдалин. Если ее повредить, например разгрызть, в организм попадет цианид. Конечно, если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится. Однако в большом количестве это может спровоцировать повышение артериального давления или головокружение. Это же касается и ядер абрикоса - в них тоже есть амигдалин - он образует при раскусывании и взаимодействии со слюной цианид. Отравление может наступить, если вы съели 20–40 г продукта. Однако если ядра сварить или просушить в духовке, их вред будет сведен к минимуму. Небольшое количество цианида выделяют и семена яблок. По словам специалистов, в яблочном семени содержится около 0,4 мг цианида – слабому организму этого может хватить для отравления.

В редьке содержится ядовитое вещество гликозид. Оно выделяет содержащее серу эфирное масло. Чрезмерная любовь к этому продукту может стать причиной боли в области печени или головокружения.

Психоактивное вещество миристицин содержится в мускатном орехе. Он вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему. Однако опасность представляет только в больших количествах - более 10 г в сутки употреблять не советуют.

В фасоли содержится фитогемагглютинин - вещество, повышающее проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и яды. Однако он разрушается при термической обработке.

Наконец, эксперты Роскачества рекомендуют не употреблять недозревшие плоды черной бузины - в них есть синильная кислота, которая может спровоцировать отравление. Компот из недозревшей бузины варить можно – термическая обработка уничтожает яд.

© Доктор Питер