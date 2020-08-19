Кардиолог назвал шесть признаков слабого сердца

Кардиолог назвал шесть признаков слабого сердца16:36, 19.08.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Одышка при физической нагрузке, учащенное сердцебиение и отеки ног могут быть признаками слабого сердца. Об этом рассказал кардиолог Юрий Беленков.
Некоторые признаки могут подсказать человеку, что у него слабая сердечная мышца. При их обнаружении необходимо тщательно следить за здоровьем и вовремя общаться к медикам, рассказал кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном».
По словам врача, первый признак слабого сердца - это одышка во время физической нагрузки. Также стоит обратить внимание на учащенное сердцебиение. Третьим признаком могут быть отеки ног. Как правило, они возникают в районе лодыжек и к вечеру становятся сильнее.
Еще одним признаком слабого сердца может быть кашель. Если его не лечить, сердечный кашель может привести к развитию сердечной астмы или отеку легкого.
О проблемах с сердцем может говорить сильная усталость даже при незначительной нагрузке. Наконец, шестой признак - это бледная кожа.
Врач добавил, что при проблемах с сердцем необходимо обращаться к специалисту и принимать препараты под строгим контролем.
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Вот пример того, как проблему можно превратить в фарс.
1. Лечить "сердечный кашель" - неправильно, лечить сердечную недостаточность или менять иАКФ на БРА - надо.
2. Бледная кожа - теперь к кардиологу пойдут анемичные люди.
3. Отеки голеней - точно "кранты" кардиологам: все с венозной недостаточностью придут.
4. Повышенная утомляемость - представьте, сколько эндокринной патологии придется пересмотреть бедному поликлиническому кардиологу.
5. Учащенное сердцебиение - от чего угодно, одышка - привет ХОБЛ.
Резюме:
Юрий Никитич показал, как лечение по интернету или по телевизору приведет к дурному результату.