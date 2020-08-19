Кардиолог назвал шесть признаков слабого сердца

Одышка при физической нагрузке, учащенное сердцебиение и отеки ног могут быть признаками слабого сердца. Об этом рассказал кардиолог Юрий Беленков.

Некоторые признаки могут подсказать человеку, что у него слабая сердечная мышца. При их обнаружении необходимо тщательно следить за здоровьем и вовремя общаться к медикам, рассказал кардиолог Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном».

По словам врача, первый признак слабого сердца - это одышка во время физической нагрузки. Также стоит обратить внимание на учащенное сердцебиение. Третьим признаком могут быть отеки ног. Как правило, они возникают в районе лодыжек и к вечеру становятся сильнее.

Еще одним признаком слабого сердца может быть кашель. Если его не лечить, сердечный кашель может привести к развитию сердечной астмы или отеку легкого.

О проблемах с сердцем может говорить сильная усталость даже при незначительной нагрузке. Наконец, шестой признак - это бледная кожа.

Врач добавил, что при проблемах с сердцем необходимо обращаться к специалисту и принимать препараты под строгим контролем.