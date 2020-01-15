«Пацаны дурачились». Феликс сильно ударился головой, но не захотел лечиться, а когда захотел, охрана не пустила в больницу

В Мариинской больнице умер 24-летний молодой человек. Видео с его рассказом о том, как охрана не пустила в стационар, распространилось в соцсетях: вышел из больницы за сигаретами, не пустила охрана, через несколько часов умер. «Доктор Питер» выяснил, что все было не совсем так.

«Пацаны дурачились и отвешивали друг другу пинки во время перекура на улице — Фел поскользнулся и ударился головой об асфальт», сообщает телеграмм-канал Mash.

Несчастье произошло в момент, когда Феликс в прыжке поднимает ногу, приятель хватает за нее, и Феликс падает на асфальт. Друзья помогают ему подняться и он идет обратно в бар. Это подтверждается видеозаписью, которая есть в распоряжении «Доктора Питера».

Как рассказал в видеозаписи, опубликованной Mash, сам Феликс, «проснулся» уже в приемном отделении Мариинской больницы, куда его доставила бригада скорой помощи. Говорит, что не помнит, как оказался в стационаре.

«Проснулся, а меня не выпускают, говорят: чувак, у тебя какое-то кровоизлияние. Но чувствую я себя прекрасно. Наверное, это после укола (…)».

Он говорит, употребляя нецензурную лексику, что со второго раза все-таки ушел из больницы - купил сигарет, попить, но обратно его не пустила охрана. «Феликс пожал плечами, записал сториз и пошёл домой — через несколько часов он умер от кровоизлияния в мозг».

Что произошло на самом деле с парнем, который с друзьями весело зажигал у бара на Большой Московской, пока не случилось несчастье, выяснил «Доктор Питер».

Его доставила бригада скорой помощи в субботу, 15 августа, утром, в 9.20. Когда он проснулся, в ОСМП - отделении скорой медицинской помощи, вел себя, мягко говоря, не по-джентельменски – ругался матом на медперсонал, пытался уйти. Тем не менее, его осмотрел нейрохирург, сделали компьютерную томографию. Подозрение на субдуральную гематому, обычно представляющую опасность для жизни и требующую хирургического вмешательства, не было.

- На снимке - тяжелый ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, - рассказала «Доктору Питеру» заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова. - Поскольку был в состоянии алкогольного опьянения (это показал анализ мочи), даже после того, как немного проспался, очень не хотел оставаться на отделении. Несмотря на доводы врачей о том, что ситуация непростая, и на уговоры полечиться, он подписал официальный отказ от госпитализации, о том, что предупрежден о возможных последствиях. И ушел.

Когда через несколько часов вернулся, охрана его не пропустила. Сейчас проводится расследование, почему это произошло. С одной стороны, охранники соблюдают предписание Роспотребнадзора – не пускать в больницу посторонних, тем более что стационар наполовину ковидный. С другой, можно было бы связаться с отделением и выяснить, действительно ли там был такой пациент и спросить, что с ним делать.

Феликс отправился домой, а около 20.00 его снова скорая доставила в больницу из квартиры. Основанием для ее вызова стало сообщение об утреннем падении на асфальт и диагнозе, поставленном в Мариинской больнице. Там снова сделали томографию – на снимке изменений нет. Госпитализировали снова на нейрохирургическое отделение. А там уже случился судорожный припадок – его сразу перевели в реанимацию. В реанимации это произошло снова - повторный припадок сопровождался нарушением ритма сердца.

Врачи говорят, что травма у парня не была смертельной. Первопричину гибели молодого человека устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

© Доктор Питер