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«Пацаны дурачились». Феликс сильно ударился головой, но не захотел лечиться, а когда захотел, охрана не пустила в больницу

18:36, 18.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Мариинской больнице умер 24-летний молодой человек. Видео с его рассказом о том, как охрана не пустила в стационар, распространилось в соцсетях: вышел из больницы за сигаретами, не пустила охрана, через несколько часов умер. «Доктор Питер» выяснил, что все было не совсем так.

«Пацаны дурачились». Феликс сильно ударился головой, но не захотел лечиться, а когда захотел, охрана не пустила в больницу

«Пацаны дурачились и отвешивали друг другу пинки во время перекура на улице — Фел поскользнулся и ударился головой об асфальт», сообщает телеграмм-канал Mash.

Несчастье произошло в момент, когда Феликс в прыжке поднимает ногу, приятель хватает за нее, и Феликс падает на асфальт. Друзья помогают ему подняться и он идет обратно в бар. Это подтверждается видеозаписью, которая есть в распоряжении «Доктора Питера».

Как рассказал в видеозаписи, опубликованной Mash, сам Феликс, «проснулся» уже в приемном отделении Мариинской больницы, куда его доставила бригада скорой помощи. Говорит, что не помнит, как оказался в стационаре.

«Проснулся, а меня не выпускают, говорят: чувак, у тебя какое-то кровоизлияние. Но чувствую я себя прекрасно. Наверное, это после укола (…)».

Он говорит, употребляя нецензурную лексику, что со второго раза все-таки ушел из больницы - купил сигарет, попить, но обратно его не пустила охрана. «Феликс пожал плечами, записал сториз и пошёл домой — через несколько часов он умер от кровоизлияния в мозг».

Что произошло на самом деле с парнем, который с друзьями весело зажигал у бара на Большой Московской, пока не случилось несчастье, выяснил «Доктор Питер». 

Его доставила бригада скорой помощи в субботу, 15 августа, утром, в 9.20. Когда он проснулся, в ОСМП - отделении скорой медицинской помощи, вел себя, мягко говоря, не по-джентельменски – ругался матом на медперсонал, пытался уйти. Тем не менее, его осмотрел нейрохирург, сделали компьютерную томографию. Подозрение на субдуральную гематому, обычно представляющую опасность для жизни и требующую хирургического вмешательства, не было. 

- На снимке - тяжелый ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии, - рассказала «Доктору Питеру» заместитель главного врача Мариинской больницы Лариса Щеглова. - Поскольку был в состоянии алкогольного опьянения (это показал анализ мочи), даже после того, как немного проспался, очень не хотел оставаться на отделении. Несмотря на доводы врачей о том, что ситуация непростая, и на уговоры полечиться, он подписал официальный отказ от госпитализации, о том, что предупрежден о возможных последствиях. И ушел.

Когда через несколько часов вернулся, охрана его не пропустила. Сейчас проводится расследование, почему это произошло. С одной стороны, охранники соблюдают предписание Роспотребнадзора – не пускать в больницу посторонних, тем более что стационар наполовину ковидный. С другой, можно было бы связаться с отделением и выяснить, действительно ли там был такой пациент и спросить, что с ним делать. 

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Феликс отправился домой, а около 20.00 его снова скорая доставила в больницу из квартиры. Основанием для ее вызова стало сообщение об утреннем падении на асфальт и диагнозе, поставленном в Мариинской больнице. Там снова сделали томографию – на снимке изменений нет. Госпитализировали снова на нейрохирургическое отделение. А там уже случился судорожный припадок – его сразу перевели в реанимацию. В реанимации это произошло снова - повторный припадок сопровождался нарушением ритма сердца. 

Врачи говорят, что травма у парня не была смертельной. Первопричину гибели молодого человека устанавливает судебно-медицинская экспертиза. 

© Доктор Питер

Рубрики: Общество, Хирургия

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