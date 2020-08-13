Психиатр рассказал, когда лень может быть признаком болезни

Большинство людей испытывает чувство лени - это нормально. Однако в некоторых случаях постоянное нежелание что-либо делать может быть симптомом серьезного заболевания, например, депрессии, говорит психиатр, член Парижского психоаналитического общества Павел Качалов.

Лень часто называют «двигателем прогресса», поскольку именно нежелание выполнять какую-то работу подталкивает людей к различным изобретениям. Кроме того, лень даже влияет на языки, говорит психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.

«Что человек — существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению», - приводит слова врача радио Sputnik.

Врач пояснил, что лень — это нормальная защитная реакция организма на лишнюю работу, которую «слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим». Однако бывает такая лень, при которой человек не хочет и не может ничего делать - он просто не в состоянии заставить себя выполнять даже простые действия. В этом случае речь может идти о депрессии.

«Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов», — рассказал врач.