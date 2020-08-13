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Психиатр рассказал, когда лень может быть признаком болезни

09:14, 13.08.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Большинство людей испытывает чувство лени - это нормально. Однако в некоторых случаях постоянное нежелание что-либо делать может быть симптомом серьезного заболевания, например, депрессии, говорит психиатр, член Парижского психоаналитического общества Павел Качалов.

Психиатр рассказал, когда лень может быть признаком болезни

Лень часто называют «двигателем прогресса», поскольку именно нежелание выполнять какую-то работу подталкивает людей к различным изобретениям. Кроме того, лень даже влияет на языки, говорит психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.

«Что человек — существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению», - приводит слова врача радио Sputnik.

Врач пояснил, что лень — это нормальная защитная реакция организма на лишнюю работу, которую «слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим». Однако бывает такая лень, при которой человек не хочет и не может ничего делать - он просто не в состоянии заставить себя выполнять даже простые действия. В этом случае речь может идти о депрессии.

«Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов», — рассказал врач.

Рубрики: Психотерапия

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