Оглушительное проникновение. Врачи рассказали, как бороться с залетевшим в ухо насекомым

В Тюменской области отоларингологи помогли местному жителю извлечь из уха мотылька, залетевшего туда на отдыхе за городом. Летом такие ситуации не редкость. По словам специалиста петербургского НИИ ЛОР, у пациентов достают из ушей даже тараканов. Врачи рассказали, что делать в таких случаях.

В ухо жителя Ишима на отдыхе залетел мотылек. До больницы было далеко, поэтому мужчина решил действовать самостоятельно - залил в ухо жидкость. О произошедшем сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

- Это единственное верное решение в этом случае, - прокомментировал оториноларинголог областной больницы №4 Александр Гартунг, к которому пациент обратился за помощью на следующий день. - Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Но даже в этом случае лучше быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект.

По словам доктора, если залетевшее в ухо насекомое не извлечь, может последовать заложенность, ухудшение слуха, головокружения, тошнота и отек (если оно кусается или вызывает аллергическую реакцию).

Заместитель директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи профессор Сергей Рязанцев рассказал «Доктору Питеру», что с пациентами, которым залетели или заползли в ушные проходы насекомые, врачи сталкиваются достаточно часто. В своей практике, к примеру, специалисту приходилось не раз извлекать тараканов.

- Тараканов привлекает сладкий ушной секрет человека и они во время сна могут заползти в ухо. Самое страшное, что они начинают барабанить лапками в очень чувствительную барабанную перепонку - раздается звон, возникает резкая боль, - рассказал Сергей Рязанцев. – У Ги де Мопассана есть рассказ «Зверь дяди Бельома». В нем красочно описаны ощущения человека, которому в ухо забралась блоха.

По словам заместителя директора НИИ ухо, горла, носа и речи, серьезной опасности для слуха живое насекомое в ухе не представляет. Главным образом, речь идет о сильном дискомфорте. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, прежде всего надо умертвить насекомое. Для этого, по словам врача, необходимо побольше закапать в ухо любое растительное масло, 70-процентный спирт или водку. Самим вытаскивать насекомых не рекомендуется – можно повредить барабанную перепонку или слуховой проход, вызвав воспаление. Желательно побыстрее обратиться к врачу, который поможет извлечь или просто вымыть из уха инородное тело.

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